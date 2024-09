1 Im Rahmen des Bergstadtsommers wird unter dem Motto „Souvenir de Florence“ musiziert. Als hochrangige Künstler erweisen sich Gesa Jenne-Dönneweg (von links), Lilian Heere, Paul Pesthy, Ingrid Philippi, Guillaume Artus und Karsten Dönneweg. Foto: Siegfried Kouba

Der dritte Abend des Bergstadtsommers fand in der Furtwanger Festhalle statt. „Furtwangen Klassik – Souvenir de Florence“ war die Überschrift des musikalischen Abends, der sich mit zwei klassisch-romantischen Komponisten beschäftigte.









Gegenüber standen sich Pjotr Tschaikowsky und Johannes Brahms. Was sie vereinte, war ihr Geburtstag. Der Russe wurde am 7. Mai 1840 in Wotkinsk, der Deutsche am 7. Mai 1833 in Hamburg geboren.