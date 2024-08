Bergstadtsommer 2024: Vier Kommunen, fünf Tage, sieben Konzerte

Nicht mehr ganz einen Monat dauert es, bis wieder klassische Musik, Jazz und vieles mehr die Bergstadt erfüllen: Am Samstag, 31. August, beginnt der 17. Bergstadtsommer. „Ein abwechslungsreiches und inspirierendes Festival“ verspricht Karsten Dönneweg, der wieder ein breites Programm zusammengestellt hat.

Auch eine große Neuerung gibt es in diesem Jahr: Das Franziskaner Konzerthaus in Villingen und der Kirchensaal in Königsfeld sind erstmals im Programm des Bergstadtsommers vertreten. Nicht im Programm ist jedoch ein Kirchenkonzert in der Buchenberger Nikolauskirche. „Natürlich bleibt St. Georgen unsere Festivalhauptstadt“, betont Festivalleiter Dönneweg. Hier erwarte die Besucher ein vielfältiges Programm, das von Kinderkonzerten über Kirchenkonzerte bis hin zu Jazz und Neuer Musik reicht. Unter anderem wird in der Bergstadt der Rote Löwen erstmals ins Musikgeschehen einbezogen.

Eröffnungskonzert

Los geht’s am Samstag, 31. August, mit dem Eröffnungskonzert in der St. Georgener Stadthalle. Ab 20 Uhr gastiert Agnes Su, erste Solistin des Stuttgarter Balletts, in der Bergstadt – nachdem ihr Auftritt 2023 kurzfristig wegen einer Verletzung abgesagt werden musste. Der Schwan aus „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns steht im Mittelpunkt des Abends rund um das Thema Wasser. Ein weiterer Höhepunkt ist Dönneweg zufolge die Flötensonate „Undine“ von Carl Reinecke, gespielt von Pirmin Grehl (Querflöte) und Hsiao-Yen Chen (Klavier).

Der Eintritt zum Eröffnungskonzert kostet 15 Euro, ermäßigt fünf Euro.

Kirchenkonzert

Antonio Vivaldi und Johann Sebastian Bach stehen im Fokus des Kirchenkonzerts am Sonntag, 1. September, ab 17 Uhr im Königsfelder Kirchensaal. „Der Bergstadtsommer ist erstmals in der ‘guten Stube‘ der Herrnhuter Brüdergemeine Königsfeld, dem wunderschönen Kirchensaal, zu Gast“, kündigt Dönneweg an. Glanzlichter sind der „Winter“ aus Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ sowie Bachs himmlisches Konzert für zwei Violinen.

15 Euro beträgt der Eintritt. Ermäßigt kostet er fünf Euro.

Agnes Su ist im Zuge des Bergstadtsommers zu Gast in der St. Georgener Stadthalle. Foto: Bernd Weissbrod

Zwei Meisterwerke der Kammermusik stehen am Mittwoch, 4. September, ab 20 Uhr in der Furtwanger Festhalle im Mittelpunkt: Tschaikowskys „Souvenir de Florence“ und Brahms’ Sextett Nummer 2. „Erleben Sie die lyrische Schönheit und lebendige Melodik dieser Werke, die Sie in die malerische Atmosphäre der italienischen Stadt entführen“, macht Festivalleiter Dönneweg Lust auf das Konzert.

Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt fünf Euro.

Kinderkonzert

„Oh, wie schön ist Panama“ – angelehnt an die Janosch-Geschichte können junge Musikbegeisterte am Donnerstag, 5. September, ab 14 Uhr im Bürgersaal des Roten Löwen Klangwelten erkunden. Sie erleben, wie sich der kleine Bär und der kleine Tiger auf den Weg nach Panama machen, ins Land ihrer Träume. Im Zuge der Veranstaltung stellt Musikschulleiter Elias Zuckschwerdt die beteiligten Instrumente ausführlich vor.

Der Eintritt zum Kinderkonzert ist frei.

Auch das Frank-Dupree-Trio spielt zum Abschluss. Foto: Ralph Steckelbach

Jazzabend

Jazz mit souligem Charakter, melodie- und groovebetonte Musik für Bauch und Kopf – das bietet das Klaus-Graf-Quartett am Donnerstag, 5. September, ab 20.30 Uhr in der Alten Güterhalle am Bahnhof. Klaus Graf, seit mehr als 30 Jahren Lead-Altsaxofonist der SWR Big Band, rückt in Quartettformation, mit international anerkannten Jazz-Solisten, beim Bergstadtsommer an. Die Musik besteht zum großen Teil aus Kompositionen des Bandleaders.

Karten für das Konzert gibt es zum Preis von 15 Euro, ermäßigt fünf Euro.

Abschlusskonzerte

Traditionell gestaltet das Schwarzwald-Kammerorchester unter der Leitung von Karsten Dönneweg den krönenden Abschluss des Bergstadtsommers – und das dieses Jahr gleich im Doppelpack sowie zusammen mit dem Frank-Dupree-Trio: Am Freitag, 6. September, geht es ab 20 Uhr in der St. Georgener Stadthalle zur Sache, am Samstag, 7. September, ab 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus in Villingen.

Das Schwarzwald-Kammerorchester gestaltet traditionell das Abschlusskonzert. Foto: Valentin Hembach

Auf dem Programm steht Gershwins Rhapsody in Blue in einer Version für Jazztrio und Orchester, das jazzige und elektrisierende vierte Klavierkonzert des ukrainischen Pianisten und Komponisten Nikolai Kapustin sowie schließlich als absolutes Glanzlicht Dvoraks neunte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Karten für das Abschlusskonzert kosten 20 Euro, ermäßigt fünf Euro.

Tickets

Der Vorverkauf für den Bergstadtsommer hat begonnen. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es online unter www.bergstadtsommer.de und an allen Eventim-Vorverkaufsstellen. In St. Georgen gibt es Karten im Phonomuseum zu kaufen und in Königsfeld in der Tourist-Info.