Bergstadt-Schulen: Smartphone-Verbot in St. Georgen, Sprachförderung und Werkrealschul-Ende

Abschaffung der Werkrealschule, stabile Schülerzahlen und ein Smartphone-Verbot – der Bericht von Hannes Rath im St. Georgener Gemeinderat gibt einen Überblick.
Hannes Rath, geschäftsführender Schulleiter der St. Georgener Schulen, gab jüngst im Gemeinderat einen aktuellen Bericht über die Bergstadt-Schulen. Er sprach unter anderem die Abschaffung der Werkrealschule an. Diese soll nach Willen der Landesregierung zum Schuljahr 2029/2030 verschwinden – oder, genauer gesagt: Den Werkrealschulabschluss soll es dann nicht mehr geben.