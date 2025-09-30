Bergstadt-Schulen: Smartphone-Verbot in St. Georgen, Sprachförderung und Werkrealschul-Ende

Hannes Rath, geschäftsführender Schulleiter der St. Georgener Schulen, gab jüngst im Gemeinderat einen aktuellen Bericht über die Bergstadt-Schulen. Er sprach unter anderem die Abschaffung der Werkrealschule an. Diese soll nach Willen der Landesregierung zum Schuljahr 2029/2030 verschwinden – oder, genauer gesagt: Den Werkrealschulabschluss soll es dann nicht mehr geben.

Das stelle ein Problem für viele Schüler dar, konstatierte Rath, der nicht nur stellvertretender Schulleiter des Schulnetzwerks ist, sondern auch Rektor der Robert-Gerwig-Schule, wo die Werkrealschule in St. Georgen bislang angesiedelt ist. Denn der Werkrealschulabschluss bietet bislang die Möglichkeit, dass Werkrealschüler nach der zehnten Klasse einen mittleren Bildungsabschluss erzielen, der mit dem Realschulabschluss gleichwertig ist. Ohne Werkrealschulabschluss bietet sich ihnen fortan nur noch die Option, einen Hauptschulabschluss zu erlangen.

Weiter berichtete Rath von einem Smartphone-Verbot an allen weiterführenden Schulen der Bergstadt mit dem Start in dieses Schuljahr. Ab Klasse fünf beziehungsweise sechs werde es Unterricht in Informatik und Medienbildung geben, wobei Unterrichtspläne bislang noch fehlten. Außerdem starte eine Sprachförderung an der Rupertsbergschule.

Rath brach eine Lanze für die Schulsozialarbeit. Sie müsse weiter ausgebaut werden, denn Bedarf sei bereits bei Grundschülern vorhanden – Tendenz steigend. Ebenso wichtig sei Präventionsarbeit an den Schulen. Denn so manches Problem, das später auftrete, könne möglicherweise dadurch vermieden werden.

Gute Ausstattung mit Lehrern

Zur Personalsituation bei den Lehrkräften informierte er darüber, dass man mit Lehrern aktuell gut ausgestattet sei. Nur ein Konrektor für die Rupertsbergschule und ein Schulleiter für die Sommerrainschule, das Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ), werden gesucht. Alle Schulen der Bergstadt hätten darüber hinaus „stabile Schülerzahlen“. Zum Ende seines Berichts bedankte sich Rath bei den Verantwortlichen des Technologiezentrums (TZ) sowie des Turnvereins über deren engagierte Unterstützung der Schulen.

Oliver Freischlader (SPD) sagte zur Werkrealschule, deren Abschaffung sei „eine Vollkatastrophe“. Die Sprachförderung gehöre seiner Meinung nach bereits in das letzte Kindergartenjahr, müsse also noch früher angesiedelt sein. Auch Karola Erchinger (Freie Wähler) sah das Ende der Werkrealschule kritisch.