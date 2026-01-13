Bergmannskapelle Wieden: Die Lachmuskeln bekamen viel zu tun

Die Laienspielgruppe der Bergmannskapelle Wieden zeigte das Stück „Hubertus, der große Geschäftsmann“.
Dass in Wieden wahrlich der Winter los war tat dem Besuch des Theaterabends der Bergmannskapelle Wieden keinen Abbruch. Sowohl die Nachmittagsveranstaltung für Senioren und Kinder als auch die am Abend waren sehr gut besucht, resümierte Vorsitzende Ingrid Hillbrecht erfreut. Die Gruppe aus Laienschauspielern – Regie führte wieder Tanja Wiesler – hat eine in Jahren gewachsene Fangemeinde, und die Stücke rund um Hubertus, in die immer wieder lokale Bezüge eingebaut werden, haben Kultstatus. So war das Publikum schon auf das dreiaktige Lustspiel „Hubertus, der große Geschäftsmann“ von Peter Schwarz gespannt, das in zwölf Proben einstudiert worden war.