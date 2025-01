Berglaufcup im Kreis Calw: Zahl der Finisher steigt von 41 auf 59

Zum vierten Mal wurde 2024 der Cool-Beach-Trail-Berglaufcup durchgeführt. Die Bergsprints über herrliche Trailpassagen waren verteilt im ganzen Kreis Calw. Insgesamt wurden 16 Laufevents ausgetragen – unter anderem über den Skihang Dobel, zur Burg Zavelstein, durch die Sulzkarwand, zum Kreuzstein, vom Skilift Enzklösterle zum Diebstich, vom Kloster Hirsau zu den Wellingtonien und abschließend über den Wildbader Skihang hoch zur Skihütte.

Nach 41 Finishern im Vorjahr, die mindestes sieben der angebotenen 16 Wertungsläufen absolviert haben, wurde diese Zahl beim Berglaufcup 2024 auf 59 erhöht. Neben Organisator Michael Nothacker (Team Kinderklinik Schömberg) haben Esther Johnen-Ahsbahs (TV Oberhaugstett), Nadine Schneider-Vejsada (Streckenkönigin), Birgit und Uli Ohngemach (beide SC Neubulach), Hannelore Wiedenmann (LT Altburg), Lukas und Jürgen Betzelt (beide TSV Wildbad), Dietmar Lenz (Team Kinderklinik Schömberg), Kalle Ahsbahs (TV Oberhaugstett), Sven Hardecker (Turnerschaft Bad Liebenzell), Dietrich Pfeilsticker (LT Altburg) und der mit 84 Jahren älteste Bergläufer Alwin Wurster (Ebershardt) alle angebotenen 16 Bergtrails absolvieren und bekamen hierfür einen Sondersachpreis überreicht.

Vier erste Plätze

In der Männerwertung konnte sich nach zwei zweiten Plätzen in den Vorjahren Tim Weber vom VfB Pfinzweiler mit unter anderem vier ersten Plätzen und der Punktzahl 10 den Titel sichern. Knapp auf Platz zehn mit 15 Platzierungspunkten kam als bester Neueinsteiger Roland Golderer von Gazelle Pforzheim. Dahinter folgten mit Guido Schmid (TSV Wildbad), Christoph Cremer (Laufteam Effringen), Markus Eißler (SV Oberkollbach), Armin Gotsch (VfL Ostelsheim), Daniel Pfrommer (TV Altburg) und Gunther Moll (VfL Ostelsheim) weitere bekannte Ausdauersportler der Region.

In den Altersklassenwertungen folgten mit dem ehemaligen Biathle-Weltmeister Dietrich Pfeilsticker (LT Altburg), dem Lauf-Urgestein Günter Krehl (VfL Ostelsheim) und Alwin Wurster aus Ebershardt die Sieger in den Altersklassen M70 bis M80. Weitere Tageseinzelsieger wie Matthias Pfrommer vom TV Altburg, Pascal Nothacker vom VfL Ostelsheim und Daniel Kirchebauer vom VfB Pfinzweiler konnten sich nicht für die Gesamtwertung qualifizieren.

Bei den Frauen konnte Esther Johnen-Ahsbahs vom TV Oberhaufgstett den Gesamtsieg perfekt machen . Mit 13 Tagessiegen und der Idealpunktzahl von 7 war sie am Ende des Jahres deutlich vor Birgit Ohngemach (SC Neubulach), Svenja Rayker (Bäckerei Dihlmann Wurmberg), Katrin Eißler (SV Oberkollbach) und Stefanie Kempf (TSV Kuppingen). Ebenso konnten mit Dagmar Rau (Schwarzwald-Tierklinik Neubulach), Ulla Rosenfelder (LT Altburg) und Ingrid Mettler (SZ Calmbach) die Sieger der Alterklassen W60 bis W70 gekürt werden.

Bestes Team: VfL Ostelsheim

In der Teamwertung, die letztes Jahr zum ersten Mal durchgeführt wurde, war es bis zum letzten Wertungslauf sehr spannend. Nach dem letzten Wertungslauf konnte sich der VfL Ostelsheim mit vier Tagessiegen und 11 Punkten hauchdünn vor den mit jeweils 12 Punkten punktgleichen Teams des SC Neubulach und des TSV Wildbad den Gesamtsieg sichern. Dahinter folgten der TV Oberhaugstett, der VfB Pfinzweiler, das Laufteam der Kinderklinik Schömberg, das LT Altburg und die Streckenköniginnen.

Die Startgelder gehen traditionell seit Jahren komplett an die Kinderklinik Schömberg und so konnte Michael Nothacker bei der Gesamtsiegerehrung zum dritten Mal in diesem Jahr einen 1000-Euro-Spendenscheck an Geschäftsführer Tobias Renk weiterleiten, der selbst an der Laufserie teilnahm und mit 106 Platzierungspunkten auf Gesamtplatz 18 kam.