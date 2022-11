2 Sieger Andreas Schindler (29) und der zweitplatzierte Andreas Crivellin (388) waren schon kurz nach dem Start vorne. Foto: Kara

Andreas Schindler heißt der Sieger des 36. Hohenzollern-Berglaufs des Skiclubs Hechingen. Nach 31:21 Minuten erreichte er das Ziel auf der Burg Hohenzollern. Bei den Frauen sicherte sich Franziska Schmieder den Sieg.















In der Szene gilt der vom Skiclub Hechingen organisierte Berglauf Hohenzollern als Klassiker und gleichzeitig als einer der reizvollsten Bergläufe überhaupt, denn mit einer Länge von 8,1 Kilometern und einer Höhendifferenz von 365 Meter ist er eine echte Herausforderung.

Der Startschuss fiel am Hechinger Weiherstadion. Nach einem flachen Startstück erfolgte ein kurzer, recht steiler Anstieg, im Anschluss eine 2,5 Kilometer lange Flachpassage, ehe es ab dem vierten Kilometer bergauf in Richtung Hohenzollern ging.

369 Finisher durften die Veranstalter im Ziel begrüßen. "So viele Finisher sind der Wahnsinn, mit so vielen haben wir längst nicht gerechnet. Manche Bergläufe hatten nur noch ein Viertel der Teilnehmer wie vor drei Jahren, und auch für uns waren die Vorbereitungen ziemlich schwer, weil wir befürchtet haben, dass wir wenn wir Pech haben nur auf 100 Starter kommen", war die Wettkampfleiterin Susanne Bitzer vom Zuspruch begeistert. „Wir können megastolz auf diese gelungene Veranstaltung sein, denn auch die Resonanz war fast durchweg grandios", ergänzte Bitzer. "Es gab viele Nachmeldungen, auch weil das Wetter mitspielte. Wer aus dem Nebel ab Tübingen herauskommen wollte, musste nämlich quasi zu uns kommen", freute sich Bitzer. Andreas Schindler vom TV Glems (M 45) , der mit 16 Jahren zum ersten Mal mit dabei war, holte in einer Zeit von 31:21 Minuten bei seiner 30. Teilnahme Platz eins. Für Schindler war es ein Start-und-Ziel-Sieg, denn er hatte 51 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Andreas Crivellin. Nach 33:04,9 Minuten kam der Drittplatzierte Sebastian Gaedicke (TEAM OPTIMOVE by Pudel) ins Ziel.

Als 40. der Gesamtwertung gewann bei den Frauen Franziska Schmieder von der LG Brandenkopf in einer Zeit von 37:11,7 Minuten. Monica Carl (W 50) von der LG Welfen belegte in einer Zeit von 37:22,8 Minuten belegte Rang zwei vor Lea Dehner vom ASV Horb, die nach 37:47,5 Minuten das Ziel erreichte. "Es war von Anfang an ein Kopf-an-Kopf-Rennen, noch am Fuße des Anstiegs zur Burg Hohenzollern waren Schmieder und Carl gleichauf, erst auf dem letzten Kilometer ist Schmieder weggezogen", analysiert Bitzer das Rennen.

Auch der AOK Kids Cup über 1,20 Kilometer erfreute sich großer Beliebtheit.