Berglauf-EM in Slowenien: Villingerin Julia Ehrle holt Gold – auch ihr Bruder glänzt

Bei den Europameisterschaften im Berglauf gewann Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) gleich mehrere Medaillen, aber auch ihr älterer Bruder präsentierte sich stark.

Wenn sich Europas beste Berg- und Trailläufer in den Alpen Sloweniens treffen, sind spektakuläre Bilder garantiert. Steile Anstiege, technisch anspruchsvolle Trails und die beeindruckende Kulisse der Velika Planina bildeten den Rahmen für die Berg- und Trailrunning-Europameisterschaften im slowenischen Kamnik. Mittendrin: die Geschwister Julia und Lukas Ehrle aus dem Schwarzwald, die einmal mehr zu den aussichtsreichsten deutschen Athleten bei den kontinentalen Titelkämpfen zählten.

Besonders für Julia Ehrle wurde die Europameisterschaft zu einem Wochenende voller Erfolge. Die Athletin der LG farbtex Nordschwarzwald kehrte als Europameisterin nach Hause zurück. Neben dem Titelgewinn im Up-and-Down-Rennen gewann sie Bronze im Uphill-Wettbewerb und sicherte sich gemeinsam mit dem deutschen Team die Goldmedaille in der Mannschaftswertung.

Bronze am Freitag

Bereits am Freitag wartete mit dem Uphill-Rennen die erste große Herausforderung. Auf einer 3,8 Kilometer langen Strecke mit 425 Höhenmetern entwickelte sich ein intensiver Wettkampf, bei dem von Beginn an ein hohes Tempo angeschlagen wurde. Julia Ehrle hielt sich von Anfang an in der Spitzengruppe und bewies erneut ihre außergewöhnlichen Qualitäten am Berg. Nach einem starken Rennen erreichte sie als Dritte das Ziel und gewann die Bronzemedaille.

Zusammen mit ihren Teamkolleginnen sorgte sie darüber hinaus für den nächsten deutschen Erfolg. Die deutschen U20-Läuferinnen sicherten sich Gold in der Mannschaftswertung und unterstrichen die Stärke des deutschen Nachwuchsteams.

Wer Julia Ehrle kennt, weiß jedoch, dass sie sich selten mit einem Podestplatz zufriedengibt. Zwei Tage später bot sich beim Up-and-Down-Rennen die nächste Gelegenheit. Auf einer Strecke von 5,7 Kilometern mit jeweils 325 Höhenmetern im Auf- und Abstieg waren neben Ausdauer auch Lauftechnik und taktisches Geschick gefragt. Anders als im reinen Uphill-Wettbewerb mussten die Athletinnen nicht nur bergauf ihre Stärke beweisen, sondern auch auf den technisch anspruchsvollen Downhill-Passagen höchste Konzentration zeigen.

Dort zeigte die amtierende Berglauf-Weltmeisterin ihre ganze Klasse. Von Beginn an bestimmte sie das Rennen mit, setzte sich im Verlauf entscheidend von ihren Konkurrentinnen ab und lief einem souveränen Sieg entgegen. Mit dem Gewinn der Goldmedaille über die 5,7 Kilometer lange Strecke krönte sie ihre Europameisterschaft und durfte sich am Ende als neue U20-Europameisterin im Up-and-Down-Berglauf feiern lassen.

Besondere Bedeutung

Für Ehrle hatte der Titelgewinn eine besondere Bedeutung. Die Europameisterschaft in Kamnik war ihr letzter Start im Nationaltrikot in der U20-Klasse. „Mit drei Medaillen nach Hause zu fahren, macht mich unglaublich stolz“, sagte die Schwarzwälderin nach den Wettkämpfen. Während sie sich im Uphill-Rennen trotz eines nicht optimalen Gefühls in den Beinen zur Bronzemedaille kämpfte, lief es im zweiten Rennen deutlich besser.

Der Kreis schließt sich

Der EM-Titel setzte zugleich den Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche Nachwuchskarriere. Nach dem Europameistertitel im Uphill 2024 in Annecy, dem Berglauf-Weltmeistertitel 2025 und nun dem Europameistertitel im Up-and-Down-Rennen hat Ehrle auf internationaler Ebene in der U20-Klasse alle großen Titel gewonnen.

Während Julia Ehrle mit Medaillen glänzte, absolvierte ihr Bruder Lukas Ehrle ein ebenso anspruchsvolles Wettkampfprogramm. Der 21-Jährige gehörte zum deutschen Männerteam und stellte sich gleich zweimal der europäischen Elite.

Sein erster Einsatz führte ihn ebenfalls am Freitag auf die Uphill-Strecke. Über 8,9 Kilometer und 1250 Höhenmeter verlangte der Kurs den Athleten alles ab. Der lange Anstieg hinauf zur Velika Planina zählt zu den anspruchsvollsten Strecken der Europameisterschaft und erforderte eine perfekte Renneinteilung. Lukas Ehrle präsentierte sich dabei engagiert und kämpfte sich gemeinsam mit den besten Bergläufern Europas den Weg hinauf in die slowenische Bergwelt.

Am Schlusstag folgte für ihn das Up-and-Down-Rennen über 13,1 Kilometer mit jeweils 825 Höhenmetern im Auf- und Abstieg. Die Kombination aus langen Anstiegen und technisch anspruchsvollen Bergabpassagen zählt zu den spektakulärsten Disziplinen des Berglaufs. Auch hier stellte sich Ehrle der internationalen Konkurrenz und zeigte eine engagierte Leistung auf höchstem europäischen Niveau.

Lukas Ehrle

Für Lukas Ehrle war die Europameisterschaft in Kamnik in vielerlei Hinsicht ein besonderer Wettkampf. Nach einer längeren Zwangspause im vergangenen Winter stand für den 21-Jährigen zunächst die Freude im Vordergrund, überhaupt wieder das Nationaltrikot bei einer internationalen Meisterschaft tragen zu dürfen. Entsprechend positiv fiel auch sein Fazit aus.

Vor allem die Bergaufpassagen und schnellen Streckenabschnitte hätten ihm gezeigt, dass die Form Schritt für Schritt zurückkehrt. Die beiden Rennen in Kamnik wertete Ehrle deshalb als wichtigen und gelungenen Schritt auf dem Weg zurück zu alter Stärke.

Am Ende blieben für die Geschwister Ehrle zahlreiche Eindrücke, starke Leistungen und große Erfolge. Julia Ehrle bestätigte mit Europagold, Mannschaftsgold und Bronze eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung im europäischen Nachwuchs-Berglauf. Lukas Ehrle zeigte bei zwei anspruchsvollen Rennen auf internationalem Niveau, dass er weiterhin zu den festen Größen im deutschen Berglaufsport zählt.

Dies teilte die LG farbtex Nordschwarzwald mit.