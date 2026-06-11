Berglauf-EM in Slowenien: Villingerin Julia Ehrle holt Gold – auch ihr Bruder glänzt

Bei den Europameisterschaften im Berglauf gewann Julia Ehrle (LG farbtex Nordschwarzwald) gleich mehrere Medaillen, aber auch ihr älterer Bruder präsentierte sich stark.
Wenn sich Europas beste Berg- und Trailläufer in den Alpen Sloweniens treffen, sind spektakuläre Bilder garantiert. Steile Anstiege, technisch anspruchsvolle Trails und die beeindruckende Kulisse der Velika Planina bildeten den Rahmen für die Berg- und Trailrunning-Europameisterschaften im slowenischen Kamnik. Mittendrin: die Geschwister Julia und Lukas Ehrle aus dem Schwarzwald, die einmal mehr zu den aussichtsreichsten deutschen Athleten bei den kontinentalen Titelkämpfen zählten.