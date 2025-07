Aus dem Kreis Calw starteten 22 Sportler – alleine 15 vom SV Oberkollbach. Mit Jana Bottesch und dem Damenteam W50 bis W60 gingen auch zwei Silbermedaillen an die derzeit stärkste Laufgruppe im Kreis.

Waren in den letzten Jahren Regen, Nebel und Kälte die Begleiter der Sportler gewesen, so brannte dieses Jahr die Sonne erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. Die technisch nicht übermäßig schwierige Strecke verläuft aber meist schattenlos und hat sehr steile Passagen, so dass nur die Spitzenläufer nicht in den Gehschritt wechseln mussten.

Lukas Ehrle überragend

Überragender Sieger wurde der bereits zur Weltklasse zählende Lukas Ehrle (LG Brandenkopf), der mit 59:32 Minuten als erster Mensch den Gipfel unter eine Stunde erreichte. Bei den Damen siegte die ebenfalls international schon sehr erfolgreiche Nina Engelhardt (PSV Grün-Weiß Kassel) mit 1:09:02 Minuten.

„Nur“ auf Rang 5

Als 60. im Feld der Männer im Gesamteinlauf (49. DM) zeigte Roland Golderer (SV Oberkollbach) mit 1:13:45 die erwartet starke Leistung. In der sehr gut besetzten Klasse M45 reichte es allerdings für den sieggewohnten Spitzenathleten „nur“ zu Rang 5.

Zusammen mit seinen Teamkollegen Andreas Schwarzer (1:17:59/7. M40) und Domenik Behnke (1:26:06/11. M45) verpasste er in der Mannschaft M35-M40 mit Rang 4 äußerst knapp das Podest.

Lars Herb überrascht

Lars Herb (LG Nagoldtal) war mit 1:15:48 (60. Mann) unerwartet der Zweitschnellste aus dem Kreis Calw. Als 75. der Männer zeigte Felix Bissinger (SV Oberkollbach) in 1:19:07 eine sehr gute Leistung, seine M30 wurde bei der Meisterschaft nicht gewertet, im offenen Lauf erreichte er Platz 13.

Schnellste der Damen aus der Region war Esther Johnen-Ahsbahs vom TV Oberhaugstett. Als 44. überraschte sie mit 1:38:04 Minuten und wurde in der Klasse W45 damit erstaunliche Vierte. Als 52. und 5. der gleichen Altersklasse bewies Carmen Keppler (TV Oberhaugstett) mit 1:41:11 ihre erstaunliche Vielseitigkeit.

Oberkollbacher auf der Überholspur

Waren auf nationaler Ebene die Ostelsheimer Senioren mehr als zwei Jahrzehnte aus der deutschen Spitzenklasse nicht wegzudenken, haben jetzt die Oberkollbacher Seniorinnen diesen Part übernommen. In der Klasse W50 bis W60 erkämpften sie sich hinter den überragenden Damen der LG Allgäu die verdiente Vizemeisterschaft.

Eine große Sensation

Christiane Wax lief als 7. in der W55 (1:54:57) ein. Den gleichen Platz errang Gabriele Schulze mit 1:59:28 Minuten in der W60. Mit Regina Vielmeier folgte in 2:00:27 Minuten die in den letzten Jahren erfolgreichste Athletin als 8. der W60. Schulzes Tochter Cora konnte sich mit 2:05:10 Minuten Rang 8 bei der WU23 erlaufen.

Die größte Sensation gelang allerdings der jüngsten Oberkollbacherin. Mit der Vizemeisterschaft in der weiblichen Jugend U20 von Jana Bottesch hätte wohl kaum jemand gerechnet. Mit 1:46:47 Minuten hinter der überragenden Gesamtdritten Julia Ehrle (1:13:54 Minuten) feierte die Nachwuchsläuferin einen unerwarteten grandiosen Erfolg.

Peter Richter in den Top Ten

Mit 2:02:59 Minuten und 2:05:31 schafften die Ostelsheimerinnen Birgit Ohngemach und Susanne Dowideit in der W55 als 8. und 9. die Top Ten. Günter Krehl belegte in 2:14:43 Minuten Rang 6 in der Klasse M75. Peter Richter vom SV Oberkollbach lief 1:41:39 Minuten als 7. M60.

Weitere Ergebnisse

SV Oberkollbach:

Markus Fritsche 1:26:50/17. M35; Thomas Schütz 1:31:04/14. M45; Michael Tscheuschner 1:37:01/17. M45; Sven Füller 1:38:13/167. M.

VfL Ostelsheim:

Ulrich Ohngemach 1:44:20/28. M 55; Peter Kaupp 1:55:20/34. M 55

Bilder Andreas Vielmeier:

772 4 x Silber für Oberkollbach: Team W50-W60 und rechts Jana Bottesch

845 Roland Golderer, nur noch Spitzenläufer müssen hier nicht in den Gehschritt

982 Esther Johnen-Ahsbahs (Mitte in Blau) schnellste Frau aus dem Kreis Calw