Bergkapelle in Oberndorf Müll und Lärm trüben die Idylle

Die Lärm- und Müllproblematik ist laut Rückfrage sowohl bei der Polizei als auch bei der katholischen Seelsorgeeinheit bekannt. Laut Pfarrer Martin Schwer "ist die Bergkapelle für uns ein wichtiger Ort, nicht zuletzt wegen ihrer Sichtbarkeit von St. Michael aus. Das schafft Verbindung." Die Verursacher scheinen der Kirche allerdings wenig verbunden zu sein, sonst würden sie ihren Müll wenigstens im Abfalleimer ein paar Meter weiter entsorgen. Stattdessen soll eine gutmütige Anwohnerin den Vorplatz mehrfach aufgeräumt haben.

Schwer wertet in Absprache mit dem gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates den "leicht ironisch geschriebenen Zettel" der selbst ernannten "Stufenverschmutzer" als Zeichen des Unrechtsbewusstseins. Dieses Schuldeingeständnis werde man ihnen wohlwollend zu Gute halten. Ab sofort sei jedoch "mehr Gewissenhaftigkeit" gefragt, da eine unerlaubte Versammlung in Corona-Zeiten keine Fahrlässigkeit mehr sei, die mit einem Zettel zu entschuldigen wäre.

Nur wenige Plätze für Jugendliche

Das Dauerthema, dass es nur wenige Plätze für Jugendliche gebe, sei eine Aufgabe für die Kommune. Nichtsdestotrotz könne man die Kapelle nicht ständig bewachen. Er bedaure es, dass man die Kapelle aus Furcht vor Beschädigung und Vandalismus nicht für Passanten zugänglich machen könne. Wiederholt habe es Schmierereien an den Türen gegeben.

Von Angehörigen der Kirchengemeinde werde die Kapelle aufgrund der Corona-Pandemie inzwischen auch seltener frequentiert. So habe die Initiative für die Sonntagsöffnung ihre Bemühungen nicht fortsetzen können und die Schönstatt-Gruppe ihre Andachten und Rosenkranz-Gebete wegen der Corona-Regeln in die Dreifaltigkeitskirche verlegt.

"Das Problem war 2019 schon existent", bestätigt auch Artur Rieger, seit Juni 2020 Leiter des Polizeireviers Oberndorf. Eine typische Begleiterscheinung seien zurückgelassene Flaschen. Ein Beschwerdeführer habe sich an die Polizei und die Kommune gewandt. Seither gebe es sporadische Kontrollen durch den Streifendienst "auch ohne Anruf", vorzugsweise abends und an Wochenenden. Als absoluter Schwerpunkt gelte die Bergkapelle jedoch nicht.

Flaschenweise Alkohol mitgebracht

Auch am besagten Wochenende hätten sich etwa zehn Jugendliche getroffen. Zu beanstanden gab es jedoch nichts. Nicht immer gehe mit dem Lärmpegel eine Vermüllung einher. Oftmals lasse sich der Verursacher auch gar nicht feststellen. Das schlechte Gewissen äußere sich darin, dass "die Jugendlichen manchmal abhauen, sobald ein Streifenwagen auftaucht". Die Behauptung auf dem Zettel der "Stufenverschmutzer", dort beten zu wollen, stuft Rieger als Unverschämtheit ein, wenn gleichzeitig flaschenweise Alkohol mitgebracht werde. Dass es keinen offiziellen Jugendtreff auf dem Lindenhof gebe, sehe er als vorrangig bei der Stadt Oberndorf angesiedeltes Problem. Natürlich suchten sich die Jugendlichen Treffpunkte wie die Bergkapelle, wo es Sitzgelegenheiten und nächtliche Beleuchtung gebe.

Überraschend friedlich blieb es in der Nacht von Halloween auf Allerheiligen. Am Montag danach trat die verschärfte Corona-Verordnung des Landes in Kraft. "Ein Verstoß, wenn sich zum Beispiel außerhalb der Familie mehr als zwei Haushalte treffen, führt zu empfindlichen Strafen", warnt Rieger. Unter 14 Jahren werde eine Ermahnung fällig, darüber gebe es einen Bericht an die Bußgeldstelle beim Landratsamt Rottweil. Kontrollen werde es deshalb auch während des "Lockdown light" weiterhin geben.