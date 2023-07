„Das Event hat Potenzial. Ich bin überwältigt, so etwas habe ich hier noch nicht erlebt“, schwärmte Roy Kieferle bei seinem Rundgang rund um den Dobler Wasserturm. Er lobte die Veranstalter Tobias Neubauer und Stefan Kling zu ihrem „Bergglühen“-Konzept.

„Die Jugend profitiert, das Wetter passt, und ich sehe das friedliche Miteinander von Gästen und Künstlern als Gewinn für die Gemeinde Dobel, denn Menschen zusammenbringen und zudem die schönsten Seiten unseres Höhenortes zu zeigen, das finde ich grandios.“

Für die rund 2500 Besucher bescherten die Veranstalter bei hochsommerlichen Temperaturen bereits am Samstag ein Happening, das Festival-Charakter hatte.

„Wir stehen hier bereits seit 15 Uhr am Tisch unterm Sonnenschirm und genießen die gute Stimmung und die tolle Atmosphäre. Es ist irre viel los – und alles passt“, lautete die Aussage von Silvia Jahn, die gemeinsam mit Christa und Martin Kraft sowie dem Dobler Urgestein, dem „Bagger Karle“, die Veranstaltung am Wasserturm in bester Laune und in vollen Zügen genoss.

Unter dem Motto „Wo Vorurteile weichen und Geselligkeit einzieht, fällt das Feiern nicht schwer“ ist es den Veranstaltern gelungen, ein Event zu inszenieren, das mehr als nur ein Picknick am Wasserturm bietet. Worte wie „mega“, „klasse“ und „einzigartig“ waren zu vernehmen, wenn sich Freunde und Bekannte trafen, oder aber Familien zum geselligen Zusammensein ein schönes Plätzchen mit Aussicht suchten.

Programm füralle Altersgruppen

Das Miteinander und die angenehme Stimmung lobten auch Antje und Markus Wegmann aus Straubenhardt, die sich sonst auf das Dobler Höhenfeuer freuen. „Wir sind hin und weg! So etwas Schönes – das ist viel angenehmer und entspannter als ein Fest mit großem Feuer. Die friedliche Stimmung ist unglaublich. Selbst unsere Kinder haben großen Spaß und wir sind nicht nur von der Musik begeistert, sondern finden auch das vielseitige Streetfood-Angebot klasse.“

Neben kulinarischen Schmankerln gab es zudem ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. Während das Tattoo-Studio bis Mitternacht alle Hände voll zu tun hatte, waren Kinder bei vielen Mitmachaktionen zum Basteln beschäftigt und und Antje Mieves begeisterte mit ihrem Yogaprogramm sogar Gäste aus Karlsruhe und Mannheim. Viele Besucher nutzten das Areal für Gespräche mit den unterschiedlichsten Künstlern, die ihre Produkte vor Ort ausstellten, oder aber waren zum Chillen für eine private und besondere Auszeit gekommen.

„Wir sind schon seit 13 Uhr vor Ort und wollen gar nicht mehr fort“, so Tina Nonnenmann, die sich mit ihren Freundinnen einen geselligen Samstag gönnte und erklärte: „Es gibt dafür keinen besseren Platz auf der Welt als hier!“ Auch für Leonie König und ihre Familie war die Stimmung grandios: „Wir genießen beim Picknick einen gemeinsamen Abend – ohne irgendeinen Standdienst wie bei sonstigen Dorffesten machen zu müssen.“

Während bei sanfter DJ-Musik und entspannten Klängen der Wasserturm zur Dämmerung in ein sanftes Blau getaucht wurde, applaudierten schon tags darauf die ersten Gäste beim Picknick einem Klassik-Open-Air-Konzert.

Für Stefan Kling als Hauptorganisator ist das „das schönste Zeichen“ für den Erfolg des Konzeptes, das sicherlich auch im kommenden Jahr mit einem „Bergglühen“ begeistern wird.