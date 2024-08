Bergfest in Fürstenberg

1 „Das Bier ist angezapft“, lacht Bürgermeister Patrick Haas während Artur Welte den ersten Maßkrug füllt. Ortsvorsteher Volker Gut (Mitte) applaudiert dem neuen Bürgermeister. Foto: Rainer Bombardi

Das Bergfest auf dem Fürstenberg lockte wieder tausende Besucher an. Der neue Bürgermeister Patrick Haas bewährte sich bei Fassanstich. Verschiedene Musikgruppen sorgten bei dem mehrtägige Fest für beste Stimmung.









Musik, Showeinlagen und viel gute Laune: Mit einer grandiosen Party starteten die Musikkapelle und die Bläserjugend am Wochenende in das diesjährige Bergfest auf dem Fürstenberg, das so gut besucht war, dass für das Personal vor und hinter der Theke keine freie Minute blieb.