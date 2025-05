Bergbau-Förderkreis Hallwangen: Reiner Grüneberg neuer Vorsitzender

Silbergasse in Dornstetten Lässt sich das Landratsamt doch auf Tempo 20 ein?

Zur Geschwindigkeitsreduzierung in der Silbergasse in Dornstetten schlug das Landratsamt in Freudenstadt – wenn überhaupt – bauliche Veränderungen mit Blumenkübeln vor. Der Gemeinderat hat andere Wünsche.