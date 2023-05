1 Am Seil hängend wurde die Kabine der Standseilbahn von Bad Herrenalbs Bahnhof auf den Berg gezogen. Foto: Dietmar Glaser

Am Samstag, 16. Mai 1998, ist die Bergbahn von Bad Herrenalb in Betrieb genommen worden. Das war vor 25 Jahren. Ihre letzte Fahrt war bereits wieder am 4. September 2012. Der Betrieb kostete zu viel. Ob die Bergbahn jemals wieder fahren wird, ist unsicher.