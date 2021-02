Bereitschaft in der Pandemie Eine Herausforderung für Einsatzkräfte

Hoch ist die Anspannung, wenn Patienten mit Corona-Verdacht gefahren werden. Der Ansteckungsgefahr und dem mulmigen Gefühl begegnen die Helfer mit Vollanzug, Gesichtsschild, zwei paar Handschuhen und einer Komplettreinigung des Fahrzeugs nach dem Einsatz. "Allein das Putzen dauert 45 Minuten", verdeutlicht Hauschel die Mehrbelastung.

Beim Polizeirevier an der Lehenstraße kommen Besucher nicht weiter als in den Schleusenbereich. Hier werden Formulare über eine Schleuse ausgehändigt, wie man sie beim Geldabheben in Banken kennt.

Schriftliche Anzeigenerstattung hat zugenommen

"Die schriftliche Anzeigenerstattung hat stark zugenommen", sagt Revierleiter Thomas Knörr. Insbesondere per E-Mail gelte das. Aber nicht alle Angelegenheiten ließen sich dabei indirekt und schriftlich klären. Wenn eine Vernehmung notwendig wird, steht im Hof ein Nebengebäude zur Verfügung. Für diese Gespräche können ermittelnde Beamte den Fortbildungsraum des Reviers nutzen. "Ins eigentliche Dienstgebäude holen wir kaum noch jemanden", ergänzt Knörr.

Maske auf heißt es auch im Kontakt mit dem polizeilichen Gegenüber, wie es offiziell heißt. Begegnungen bergen Risiken. Zwei Corona-Infektionen gab es im Revier im November. Als eine zweite Infektion auftrat, wurde die ganze Dienstgruppe zwei Wochen außer Dienst genommen.

Alle Kollegen kamen unbeschadet zurück, die Vakanz wurde ohne Überstunden ausgeglichen. Das Aufgabenaufkommen halte sich die Waage, meint Knörr: "Natürlich spüren wir, dass durch die Ausgangssperre nachts weniger los ist." Gleichwohl gehörten Sonderkontrollen samt Umgang mit "Unverbesserlichen" zu den Begleiterscheinungen dieser Zeit.

Alles, was über den Einsatzdienst hinaus erforderlich ist, sei derzeit nicht möglich, sagt Feuerwehr-Gesamtkommandant Gerd Wimmer. Keine Sitzungen, keine Schulungen – hier springen Online-Angebote ein– und vor allem kein Übungsdienst. Das ist durchaus ein Problem.

Geräte und Fahrzeuge werden weniger bewegt

Außer bei Einsätzen werden derzeit aber auch Geräte und Fahrzeuge nicht bewegt. Das kann Schäden verursachen oder die Einsatzfähigkeit gefährden. Deshalb sind die drei hauptamtlichen Gerätewarte gefordert. Sie fahren die acht Abteilungen ab und prüfen selbstständig hydraulische Rettungsgeräte, Pressluftatmer, Lüfter oder Pumpen.

264 Männer und Frauen sind bei der Feuerwehr Donaueschingen im Einsatz. Corona-Fälle gab es schon mehrere. Personalmangel werde durch andere Abteilungen ausgeglichen. Ausgerückt wird mit FFP2-Masken, nach dem Einsatz werden die Fahrzeuge desinfiziert.

Die größte Sorge während der Pandemie gilt laut Landesfeuerwehrverband nicht schweren Krankheitsverläufen, sondern der angeordneten Quarantäne und den damit verbunden fehlenden Einsatzkräften. Deshalb rät der Bundesfeuerwehrarzt Klaus Friedrich Berufsgruppen mit erhöhter Gefährdung und Kontakt zu größeren Gruppen zur Grippe-Schutzimpfung. Zu diesen primären Zielgruppen gehören die Einsatzkräfte der Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei.