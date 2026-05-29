Bereits ein Funke genügt: Hohe Waldbrandgefahr im Kreis Freudenstadt – was nun zu beachten ist

Im Kreis Freudenstadt herrscht am Wochenende hohe Waldbrandgefahr. Kreisbrandmeister Daniel Schwaderer appelliert daher an die Vernunft der Bürger.
Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und mit ihnen das Risiko für Waldbrände – auch im Kreis Freudenstadt. Zwar blieb der Landkreis mitten im Schwarzwald in diesem Jahr bislang verschont, auch ist er aufgrund der hohen Niederschlagsrate eigentlich keine klassische Waldbrandregion, doch anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen verschärfen die Lage.