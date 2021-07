1 Die Gefahrenstelle in der Baindtstraße bereitet Eltern und dem Ortschaftsrat Sorgen. Foto: Schwind

In seiner jüngsten Sitzung beschäftigte sich der Ortschaftsrat unter anderem mit der Gefahrenstelle in der Baindtstraße. Ortschaftsrat Daniel Günther sprach das Thema an. Beim Kindergarten und dem Spielplatz sollen drei Kinder angefahren worden sein. Sie seien dabei nicht ernsthaft verletzt worden. Ortsvorsteher Reiner Kimmich erinnerte, dass der Ortschaftsrat auch schon eine Spielstraße vorgeschlagen, aber bei den Behörden nicht durchgebracht habe. Teile des Ortschaftsrats waren auch der Meinung, dass die Eltern die Kinder auf die Gefahr aufmerksam machen sollten, damit sie nicht blindlings in die Straße rennen.

Sulz-Renfrizhausen - Das Thema Grüngutentsorgung war ebenfalls Thema in der Sitzung. Für Ortsschafts- und Gemeinderätin Andrea Dreher sei besonders für Frauen die jetzige Handhabe am Grüngutplatz äußerst ungünstig. Über ein erhöhtes Podest muss das Grüngut von oben in den Container geworfen werden, was nach Drehers Ansicht ein Kraftakt wäre. Kimmich erklärte, dass die Stadt Sulz nur den Platz zur Verfügung stelle, alles andere müsse der Entsorger machen. Nach Kimmichs Auskunft müsse mit der Zuwegung zum Kunstrasenspielfeld und der Mühlbachhalle sowieso ein neuer Platz gefunden werden.

Spendenaufruf, um das Dach zu finanzieren

In der Sitzung wurde auch der Grillplatz an der Palmenhütte angesprochen. Kimmich verkündete, dass der Grillplatz in den letzten Tagen auf Vordermann gebracht wurde und der Platz jetzt wieder etwas hermache. An dem 40 Jahre alten Grill sei allerdings das Dach kaputt. Ortschaftsrat Tobias Gäckle hat sich daran gemacht Ersatz zu finden. Hierbei ist er auf eine Firma gestoßen welche solche Dächer in Serie herstellt und so mit den Kosten von 962 Euro sehr günstig wäre. Kimmich möchte die Bevölkerung, Firmen und Gönner für eine Spende aufrufen, um das Dach zu finanzieren. Eine Alternative wäre, ein kleines Fest an der Palmenhütte zu veranstalten.

Das Verleihangebot an der Mühlbachhalle kam ebenfalls zur Sprache. Für private Feste können dort Geschirr sowie Tische und Stühle ausgeliehen werden. Kimmich liege eine Preisliste aus dem Jahr 2003 vor. Sein Ortschaftsrat soll nun bis zur nächsten Ortschaftsratssitzung Vorschläge für eine Preiserhöhung erstellen.

Ortsvorsteher Kimmich gab bekannt, dass in der Stadt Sulz eine Ausschreibung laufe, bei der drei Stadtteile jeweils für eine Engagementsstrategie aus den Landeszuschuss 1500 Euro bekommen können. Andrea Dreher werde sich darum kümmern und mit Renfrizhausen an den Start gehen.