Bereit sein in Weil am Rhein: Vorsorge kann helfen, kritische Situationen zu bewältigen

Keiner wünscht sie sich, die Katastrophe. Dennoch können diese eintreten. Sich für den Fall der Fälle vorzubereiten ist sinnvoll, dies findet die Stadtverwaltung Weil am Rhein.
Die 3-Länder-Stadt erinnert an den Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung, der jetzt am 13. Oktober stattfand. Die Stadtverwaltung bedeutet, wie wichtig es ist, Risiken frühzeitig zu erkennen und sich auf Naturkatastrophen vorzubereiten. Die Stadt Weil am Rhein und die Freiwillige Feuerwehr Weil am Rhein erinnern anlässlich dieses Aktionstags, wie wichtig persönliche und familiäre Notfallvorsorge ist.