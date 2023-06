Das Landeskinderturnfest sollte eigentlich bereits 2021 in die Kreishauptstadt einziehen, doch dafür wird es nun umso größer. Bei einer Pressekonferenz erklärten die Organisatoren, dass es tausende Teilnehmer geben wird – und ein großes Rahmenprogramm.

Auch wenn keiner der Anwesenden für die Kamera ein Rad schlagen oder einen Handstand machen wollte, war die Sportbegeisterung im Sitzungssaal des historischen Rathauses spürbar. Wenig überraschend, denn schließlich ging es bei der Pressekonferenz um ein sportliches Großereignis, dass die Stadt im Zeitraum vom Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. Juli, mit jungen Turnern fluten wird.

„Wir sind schon ein ganz bisschen Stolz, dass das Landeskinderturnfest bei uns stattfindet“, war entsprechend von Hans-Peter Kopp, Bürgermeister für Finanzen, Kultur und Soziales, zu hören. „Eigentlich wollten wir vor zwei Jahren schon hier sitzen“, kommentierte Kopp und spielte damit darauf an, dass das Kinderturnfest bereits für 2021 geplant war, bevor die Corona-Pandemie in die Quere kam. Damals habe man sich entschieden, dass Ereignis lieber zu verschieben, statt ein „Turnfest mit Handbremse“ zu machen. Doch das Großereignis finde „jetzt mit Vollgas“ statt, so der Bürgermeister.

Dass das Turnfest in der Kreisstadt vermutlich tatsächlich auf Hochtouren laufen wird, wurde deutlich, als Kerstin Eisele, Vorsitzende der Badischen Turnerjugend, Zahlen dazu präsentierte: Rund 4550 Teilnehmer aus 160 Turn- und Sportvereinen werden dabei sein und an Wettkämpfen in mehreren Turnhallen der Stadt antreten.

Mehr als 1000 Betreuer sind in beim Turnfest mit dabei

Laut Eisele gibt es auch einen „Dance-Wettbewerb für Kinder, die sich nicht an die klassischen Geräte wagen“. Zusätzlich zu den tausenden Teilnehmern kommen laut Markus Benkeser, dem Vorsitzenden des Ortenauer Turngaus, noch 1000 Betreuer von den Vereinen. Er freue sich auf das Turnfest, denn es sei ein Abenteuer, bei dem sich die Kinder austoben können. „Ohne die unzähligen Ehrenamtlichen wäre das Landeskinderturnfest nicht denkbar“, fügt Kopp hinzu: Der Badische Turner- und Jugendbund mache die Betreuung „professionell und erfahren“.

Rund 3800 Teilnehmer sollen in zehn Offenburger Schulen übernachten (siehe Info). Der Grund dafür ist laut Eisele, dass die Kinder dadurch weniger lange Strecken zu Wettkämpfen und Rahmenprogramm zurücklegen müssen, da die Kinder zentral untergebracht werden. „Kurze Beine, kurze Wege“, fasst sie das Konzept zusammen. Weiter außerhalb untergebrachte Teilnehmer sollen durch Bustransfer in die Stadt gebracht werden.

Ein weiterer Grund für die Unterbringung in den Schulen sei, dass diese den größten Gebäudebestand der Stadt ausmachen, so Kopp. Entsprechend habe man „daher keine echten Limits“ was die Teilnehmerzahl angehe.

Rahmenprogramm mitBungee-Jump-Trampolin

Außerdem, fügt Kopp schmunzelnd hinzu, „ist es spannend, mal im Klassenzimmer zu schlafen“. „Wir sind super froh, dass uns die Schulleiter und Hausmeister da entgegenkommen“, äußerte sich Leoni Udri, die Offenburger Sachgebietsleiterin für Sport, zur Unterbringung.

Doch das Kinderturnfest ist nicht nur für junge Turner aus Vereinen: Laut Udri gibt es am 7. Juli – im Rahmen des Schulaktionstages – ab 9.13 Uhr auf dem Gelände des Schulzentrums Nord-West für alle Offenburger Schüler „Spaß an Sport, Spiel und Bewegung zu haben“. Geplant sind unter anderem sportliche Geschicklichkeitsspiele, bei der jeder Schüler mitmachen könne.

Ramona Müller, Geschäftsführerin des Badischen Turner-Bundes, fügt hinzu, dass es zusätzlich zu den Wettkämpfen in der Stadt auch ein Rahmenprogramm mit mehreren Attraktionen für jedermann geben werde, inklusive Recyclingwerkstatt, zwei Hüpfburgen, einem Klettergerüst, einer Kreativwerkstatt mit Kinderschminken und einem großen Bungee-Jump-Trampolin.

Müllers Freude ist auch groß darüber, dass die 16-jährige Spitzenturnerin Anna-Lena König die Schirmherrschaft übernimmt. Da sie an den gleichzeitig in Berlin stattfindenden Finals der deutschen Meisterschaft im Geräteturnen teilnehmen wird, kann König zwar in Offenburg nicht mit dabei sein, wird aber laut Müller eine Videobotschaft und ein Grußwort schicken.