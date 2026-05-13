Bereit für die Saison: Deshalb ist der Badespaß im Glatttal eine Frage der Temperatur

Die Vorbereitungen für die Eröffnung der neuen Saison im Glatttal-Freibad in Bettenhausen gehen so langsam auf die Zielgerade. Erstmals gibt es einen Raucherbereich.
Nur noch kurz warten. Dann öffnen sich wieder die Pforten des idyllisch im Glatttal gelegenen Freizeitbads. Voraussetzung ist wie immer, dass das Wetter mitspielt. Beim Pressegespräch herrschte schon einmal strahlender Sonnenschein. Das Thermometer am Eingang zeigte gut 17 Grad im Schatten an. Das 50-Meter-Becken wurde gerade mit klarem Wasser befüllt. Noch sei das Wasser relativ kalt. Das werde sich aber schnell ändern, sagten Dornhans Bürgermeister Markus Huber und Schwimmmeister Burkhardt Lahn, der mit einem Wasserglas in der Hand vorbeischaute. Darin war ein Bergmolch, den er beim Ablassen des Wassers gerettet habe. Den werde er an einer geeigneten Stelle wieder in die Natur entlassen. Diese Art sei besonders geschützt, wusste Lahn.