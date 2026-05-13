Bereit für die Saison: Deshalb ist der Badespaß im Glatttal eine Frage der Temperatur

Die Vorbereitungen für die Eröffnung der neuen Saison im Glatttal-Freibad in Bettenhausen gehen so langsam auf die Zielgerade. Erstmals gibt es einen Raucherbereich.

Nur noch kurz warten. Dann öffnen sich wieder die Pforten des idyllisch im Glatttal gelegenen Freizeitbads. Voraussetzung ist wie immer, dass das Wetter mitspielt. Beim Pressegespräch herrschte schon einmal strahlender Sonnenschein. Das Thermometer am Eingang zeigte gut 17 Grad im Schatten an. Das 50-Meter-Becken wurde gerade mit klarem Wasser befüllt. Noch sei das Wasser relativ kalt. Das werde sich aber schnell ändern, sagten Dornhans Bürgermeister Markus Huber und Schwimmmeister Burkhardt Lahn, der mit einem Wasserglas in der Hand vorbeischaute. Darin war ein Bergmolch, den er beim Ablassen des Wassers gerettet habe. Den werde er an einer geeigneten Stelle wieder in die Natur entlassen. Diese Art sei besonders geschützt, wusste Lahn.

Angenehme Temperaturen Angestrebt seien immer 26 Grad. Das kann nicht jedes Bad bieten, weiß Markus Huber. Sollte die Wassertemperatur im solarbeheizten Becken am kommenden Samstag, 16. Mai, noch zu kalt sein, werde die Eröffnung um eine Woche, auf den 23. Mai, verschoben. Das werde dann aber kurzfristig über die Kanäle auf den sozialen Medien mitgeteilt werden, informiert Huber und ergänzt: „Wir hoffen jetzt auf viele Sonnenstunden.“ Dann erwärmt sich das Becken schnell. Wie immer wird der erste Tag für die Besucher frei sein.

Der Vorverkauf für die Dauerkarten „lief super“, erklärt Pia Hangst vom Dornhaner Rathaus. Auch neue Flyer wurden gedruckt. Es könne jetzt losgehen. Sehr zufrieden mit den bisherigen Vorbereitungen zeigt sich auch Peter Bucher, der sowohl im Förderverein Glatttal-Freibad als auch in der DLRG-Ortsgruppe Dornhan-Sulz aktiv ist. „Wir arbeiten Hand in Hand“, beschreibt er das Miteinander der Beteiligten, zu denen auch der Bauhof gehört. Am Samstag traf sich der Förderverein noch einmal zu einem Arbeitseinsatz.

Es gehe nun um den Feinschliff. Die Schirme werden aufgespannt, der Rasen gemäht und kleinere Ausbesserungen vorgenommen. Die Dusche wurde bereits gestrichen, und der neue gesetzlich vorgeschriebene Raucherbereich ist auch schon ausgewiesen. Auf der Terrasse am Kiosk ist das Rauchen künftig nicht mehr erlaubt. Auch das DLRG stehe be reits in den Startlöchern. Trainiert werde immer am Donnerstag. Die Kids müssten sich für die neue Saison wieder neu anmelden, informierte Peter Bucher.

Freibad bietet viele Vorzüge

Ansonsten biete das Glatttal-Freibad einfach viele Vorteile, sind die Verantwortlichen überzeugt. Die Wasserqualität sei hervorragend, und vieles habe sich einfach bewährt. Es gibt ein Kinderbecken, ein Beachvolleyballfeld und Wlan für die Besucher.

Das Kinderbecken ist frisch gestrichen und mit einem Sonnensegel ausgestattet. Foto: Stöhr

Das Becken wird über Nacht abgedeckt, so dass möglichst wenig Wärme verloren geht. Auf der Webcam kann man sich im Voraus über die Wassertemperatur informieren. Auch sei das Bad ruhiger als andere Freibäder. „Viele schätzen auch diese Ruhe“, findet der Dornhaner Bürgermeister: „Es wird nie ein Spaßbad sein.“ Wobei: Eine – aufblasbare – Rutsche habe er parat, erklärte der Schwimmmeister. Diese sei vier Meter hoch und einsatzbereit. Die Kinder müssten sich den Spaß aber erst erarbeiten und hoch klettern.