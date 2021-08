Baiersbronn will in Bezirksliga wieder oben angreifen

1 Die Neuzugänge und Trainer des SV Baiersbronn (stehend von links): Marvin Lutz (Spielertrainer), Fabio Moura, Sebastian Schweiger (TuS Oppenau), Philipp Bauer (eigene Jugend), Sebastian Braun (Spielertrainer), Jochen Kootz (Abteilungsleiter SV Baiersbronn). Knieend von links: Anselmo Moura, Henrik Kohler, Simon Ruoff und Tobias Gaiser (alle drei aus der eigenen Jugend) Foto: Haag

Der SV Baiersbronn und sein Trainerduo Marvin Lutz und Sebastian Braun möchten an die gute Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Sie gehören sicherlich auch in dieser Saison zum engeren Kreis der Favoriten um die Meisterschaft.

Die Murgtäler haben die abgebrochene Saison als Tabellenführer beendet und trauerten dieser verpassten Chance eines möglichen Aufstiegs nicht lange nach. "Ich denke es gab keine andere Möglichkeit, als die Saison abzubrechen. Für uns war es natürlich schade, da wir ganz gut in der Tabelle dagestanden sind. Die vergangenen Saison ist für uns abgehakt und jetzt wollen wir natürlich auch in dieser Saison oben angreifen."

Für dieses Unterfangen stehen den Murgtälern drei wichtige Spieler nicht mehr zur Verfügung. Joshua Beck, der zusammen zumeist mit Baiersbronns Spielertrainer Marvin Lutz die Position des Innenverteidigers bekleidete, wird sich zukünftig ausschließlich auf sein Lehramtsstudium in Tübingen konzentrieren. Janik Frei, der als Stürmer nicht nur mit seiner körperlichen Präsenz das Offensivspiel der Murgtäler bereicherte, hatte zuletzt mit einer langwierigen Verletzungspause zu kämpfen und beendete seine Laufbahn aufgrund anhaltender Knieprobleme. Jonas Hauser gehört beruflichbedingt ebenfalls nicht mehr dem Kader der Baiersbronner an.

Für Joshua Beck könnte der hochgewachsene Sebastian Schweiger, der vom Tus Oppenau ins Murgtal wechselte, dessen Position in Zukunft übernehmen. Abzuwarten bleibt wie die beiden Portugiesen Fabio und Anselmo Moura sich in ihrem neuen Umfeld inklusive neuer Sprache und Arbeitsplatzwechsel zurechtfinden werden. Ihr Landsmann Bruno Ribeiro wird den beiden Portugiesen die schnelle Integration auf und abseits des Platzes sicherlich etwas erleichtern. Technisch, so Baiersbronns Spielertrainer Sebastian Braun, bringen die beiden alles mit und haben bereits im Testspiel gegen den SV Bösingen (1:2) ihre Klasse unterstrichen.

Intensive Vorbereitung auf Rundenstart Anfang September

Bereits in der Vorsaison kam Henrik Kohler, der Youngster im Team, zum Einsatz, der vor allem körperlich, so sein Trainer Marvin Lutz, noch zulegen muss. Kevin Benz, der schnelle Außenangreifer, laboriert schon seit neun Monaten an Knieproblemen und die Baiersbronner hoffen, dass mit ihm bald wieder auf dem Platz zu rechnen ist.

Seit circa drei Wochen bereiten sich die Baiersbronner intensiv auf den Rundenstart Anfang September vor. In den Testspielen beim Landesligisten VfB Bösingen (1:2) und dem SV Dietersweiler (5:1) wussten die Murgtäler zu überzeugen. Das Testspiel gegen den SV Wittendorf musste aufgrund Sebastian Brauns Junggesellenabschied kurzfristig abgesagt werden. Im Flutopferbenefizspiel spielt Baiersbronn zuletzt gegen den Lokalrivalen aus Huzenbach.

Vor dem ersten Pflichtspielen in Bezirkspokal beim SV Wittendorf II/ VfB Lombach und in der Bezirksliga beim SV Gündringen spielt der immer noch aktuelle Bezirkspokalsieger aus dem Jahre 2020 in seinem letzten Testspiel am 7. August beim SV Glatten. Die Baiersbronner und ihr Trainerteam zeigen sich weiterhin sehr angriffslustig und glauben, dass der SV Wachendorf, die SF Salzstetten oder auch der TuS Ergenzingen ebenfalls im Titelrennen zu beachten sein werden.