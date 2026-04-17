Bereicherung für Vereinswelt: Mehrzweckräume der Dögginger Schule sind fertig

Freude herrscht in Döggingen bei Vereinen und Gruppen. Durch die sanierten Mehrzweckräume in der Gauchachschule entspannt sich die Raumnot deutlich.
„Der Mehrzweckraum ist fantastisch und in seinen Dimensionen so, dass wir bereit sind, viele weitere Sänger willkommen zu heißen, ohne dass es in den Proben zu eng wird“, freute sich der stellvertretende Vorsitzende des Dögginger Männergesangvereins Arnold Hölderle. Er war nicht der Einzige, der bei einer Besichtigung der beiden sanierten Mehrzweckräume im Unter- und Erdgeschoss der Gauchachschule anerkennende Worte fand.