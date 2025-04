Zeitzeugen haben ihre Erlebnisse geschildert Wie in Bisingen der Krieg zu Ende ging

Genau 80 Jahre ist es her, dass am 22. April 1945 zumindest in Bisingen der Zweite Weltkrieg zu Ende war. US-Truppen marschierten ein. Die Sirenen verstummten, keine weiteren Bombardierungen drohten mehr.