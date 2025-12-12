Bereich wegen Gefahr gesperrt: Massiver Hangrutsch im Entegast

Ein Hangrutsch hat eine breite Schneise in den Entegast gerissen. Der Bajerhüttenweg ist zur Hälfte mit in die Tiefe gestürzt – und bleibt nun auf unbestimmte Zeit gesperrt.
Es ist ein spektakulärer und zugleich fast schon gewohnter Anblick, der sich Spaziergängern derzeit beim Blick auf den Schopfheimer Hausberg links der Wiesenbrücke bietet: Auf Höhe des Spielplatzes an der Wiese klaffen auf mehreren Metern Schneisen im Hang. Von Bäumen und Büschen keine Spur mehr, dafür türmt sich das abgerutschte Material am Fuß des Abhangs und hat sich teils in den vorbeifließende Fluss Wiese hinein geschoben.