Beratungstelefon Freiburg: Seit 25 Jahren wird Betroffenen von Mobbing geholfen

1 Die Telefonberatung des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt hat seit 1999 ein offenes Ohr für Menschen, die von Mobbing betroffen sind. Foto: pixabay /Yan Krukau

Das Beratungstelefon in Freiburg hat seit 25 Jahren ein offenes Ohr für Menschen, die am Arbeitsplatz schikaniert werden. Mehr als 3000 Anrufer haben seither das Hilfsangebot in Anspruch genommen.









„Konflikte gehören zur Arbeitswelt dazu. Es ist aber wichtig, dass wir eine Kultur entwickeln, wie wir damit umgehen“, sagt Katja Stange, die als Bildungsreferentin für die Evangelische Landeskirche in Baden tätig ist. So könne man verhindern, das einzelne Konflikte eskalieren. Auch dürfen Betroffene mit ihren Problemen nicht alleine gelassen werden. Dafür gibt es seit 25 Jahren das Mobbing-Beratungstelefon des Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt, welches das Servicetelefon von Freiburg aus betreibt.