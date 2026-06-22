Beratungsstelle feiert Jubiläum: Die Not führt zur Suchtberatung

Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens hat die Fachstelle Sucht am Freitagnachmittag ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür geöffnet. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter führten durch die Fachstelle in der Tumringer Straße 229, informierten über die Angebote und steuerten persönliche Erlebnisberichte bei, während ein Film Einblicke in die Arbeit und Historie der Einrichtung gab.

Diese war 1951 unter dem Namen „Kreistrinkerfürsorgestelle“ ins Leben gerufen und drei Jahrzehnte lang vom ersten Berater Hans Herdeg fast im Alleingang betrieben worden (wir berichteten). Heute hat die vom Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation (bwlv) betriebene Einrichtung laut Leiterin Ilona Fritz-Schild 6,5 Vollzeitstellen für Beratungsfachkräfte zur Verfügung. Außerdem führen 14 Suchtkrankenhelfer ehrenamtlich Selbsthilfegruppen für trockene und praktizierende Alkoholiker durch.

Schwerpunkt liegt beim Thema Alkohol

Die Einrichtung ist für legale Drogen mit Schwerpunkt Alkohol zuständig, berät aber auch bei Medikamentensucht, problematischem Medienverhalten, sowie Kauf-, Glücksspiel und Pornografiesucht. Sie deckt den Landkreis Lörrach ab und hat Außenstellen in Rheinfelden, Zell, Weil und Schopfheim.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung führte Mitarbeiterin Ulrike Meißner durch die freundlich gestalteten Räume des Hauses. Zur ersten Kontaktaufnahme rufen die meisten Betroffenen an oder schreiben eine E-Mail, so die Sozialpädagogin. Dass jemand spontan vorbeikommt, sei eher selten – wegen der großen Scham, die die Hilfesuchenden empfänden. „Das ist ein sehr sensibler Bereich, wir müssen empathisch und wertschätzend vorgehen“, sagt Meißner. Manche Klienten seien mit einer ganzen Schubkarre von Problemen beladen, die von der beeinträchtigten Gesundheit über Finanz-, Familien- und Arbeitsplatzschwierigkeiten bis hin zu Führerscheinverlust, Isolation und Konflikten mit dem Gesetz reichten.

Der Anstoß, die zugrundeliegende Sucht anzugehen, komme meist von Angehörigen oder Freunden. „Niemand kommt richtig freiwillig, die Not führt sie her“, sagte Meißner. Wendet sich eine Person an die Fachstelle, erhält sie meist innerhalb einer Woche einen Ersttermin. Bei dieser und weiteren Beratungen wird versucht, die jeweilige Situation zu klären und zu ordnen, Vertrauen zu bilden und zu Entscheidungen zu motivieren. Bei einer Alkoholsucht kann dies bedeuten, eine zweiwöchige stationäre Entgiftung durchzuführen und anschließend durch eine bis zu dreimonatige Behandlung in einer Suchtklinik Abstinenz zu erreichen. Danach wird laut Meißner eine ambulante Nachsorge in Einzel- beziehungsweise Gruppengesprächen angestrebt, wobei die Entscheidung stets beim Betroffenen liege.

Ehemalige Patienten schildern ihren Lebensweg

Eine Möglichkeit, den Behandlungserfolg zu verstetigen, ist die Teilnahme an Selbsthilfegruppen der Fachstelle, die durch ehemalige Patienten wie Jürgen, Stefanie und Horst geleitet werden. Im Gespräch schilderten sie ihren Weg aus der Alkoholsucht. Bei Jürgen, der schon morgens drei Flaschen Bier brauchte, dauerte es fast zehn Jahre, bis er seine Sucht anging. Nun ist er 26 Jahre trocken und fast 20 Jahre Suchthelfer.

Stefanie verlor ihren Führerschein, was Schock und Weckruf zugleich war. „Es war beschämend, sich einzugestehen, abhängig zu sein“, sagt die junge Frau. Die Beratungstermine sowie Einzel- und Gruppengespräche hätten ihr gut getan, ebenso wie die Unterstützung durch ihre Partnerin. Auch Horsts Partnerin hatte großen Anteil an seiner Genesung. Sie erwischte ihn, wie er während des Entzugs wieder trank – und hielt doch zu ihm. Auch wenn er seit Langem abstinent ist, bleibt er doch wachsam. Denn er weiß: „Hinter jeder Ecke lauert der Feind.“

Kontakt: Tel. 07621/1623490, E-Mail fs-loerrach@bw-lv.de