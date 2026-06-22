Beratungsstelle feiert Jubiläum: Die Not führt zur Suchtberatung

Die Lörracher Fachstelle Sucht hilft seit 75 Jahren Menschen, die unter Alkoholkrankheit oder anderen Süchten leiden.
Anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens hat die Fachstelle Sucht am Freitagnachmittag ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür geöffnet. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter führten durch die Fachstelle in der Tumringer Straße 229, informierten über die Angebote und steuerten persönliche Erlebnisberichte bei, während ein Film Einblicke in die Arbeit und Historie der Einrichtung gab.