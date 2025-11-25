Beratungen zum Haushalt: Wo Maulburg künftig investiert

Kämmerer Ingo Röslen hat den Haushaltsplanentwurf für Maulburg 2026 vorgestellt. Die Gemeinde hat dank hoher Gewerbesteuereinnahmen nur ein Minus von 546 600 Euro.
Ingo Röslen hat den Haushaltsplanentwurf für 2026 vorgestellt. Er sieht ein Defizit von lediglich 546 600 Euro vor. Erträge von 21,1 Mio. Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 21,6 Mio. Euro gegenüber. Die Gewerbesteuereinnahmen betragen für 2026 8,5 Mio. Euro, das sind eine Million Euro mehr als der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2024.