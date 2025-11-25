Beratungen zum Haushalt: Wo Maulburg künftig investiert
Wo kann und wo muss Maulburg sparen? Foto: Gabriele Hauger

Kämmerer Ingo Röslen hat den Haushaltsplanentwurf für Maulburg 2026 vorgestellt. Die Gemeinde hat dank hoher Gewerbesteuereinnahmen nur ein Minus von 546 600 Euro.

Ingo Röslen hat den Haushaltsplanentwurf für 2026 vorgestellt. Er sieht ein Defizit von lediglich 546 600 Euro vor. Erträge von 21,1 Mio. Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 21,6 Mio. Euro gegenüber. Die Gewerbesteuereinnahmen betragen für 2026 8,5 Mio. Euro, das sind eine Million Euro mehr als der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2024.

 

Die Gewerbesteuereinnahmen sind die wichtigste Ertragsquelle der Gemeinde. Sie machen 39 Prozent der Erträge aus. Wichtig sind darüber hinaus die allgemeinen Finanzzuweisungen von 5,96 Mio. Euro. Sie machen 28 Prozent der Erträge aus.

Hohe Personalkosten

Der größte Posten bei den Aufwendungen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 6,8 Mio. Euro. Sie machen 31 Prozent der Aufwendungen aus. Maulburg zahlt eine Kreisumlage von 3,7 Mio. Euro (17 % der Aufwendungen).

Tarifabschlüsse

Der Tarifabschluss des TVöD führt in Maulburg zu Mehrausgaben von rund 230 000 Euro. Sie werden durch eine geringere Stellenzahl in der Kinderbetreuung auf etwa 139 000 Euro reduziert, wie Röslen erläuterte. Um den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen im kommenden Jahr abzudecken, rechnet die Gemeinde mit einem Mehrbedarf von etwas mehr als einer Vollzeitstelle.

Röslen stellte auch die Investitionen für 2026 und die Folgejahre vor. Geplant ist der Neubau der Obdachlosenunterkunft (2027), der erforderliche Ausbau der Nahwärme im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, die Erneuerung des Sportplatzes sowie notwendige Straßensanierungen (Feldbergstraße und Alemannenstraße), neue Fahrzeuge für den Bauhof, die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Strategieplan für den Friedhof und die Überarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans.

Was saniert werden muss

Sanierungsbedürftig sind die Wohngebäude „Königsberger Straße 7 bis 9“ oder der „Lettenweg 2“ mit Munistall. 2026 wird auch ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet, um Strukturfördermittel beantragen zu können.

Teure Kanalsanierung

Vom Sondervermögen den Bundes erhält Maulburg voraussichtlich etwa 2,05 Mio. Euro. Größte Investitionen im Jahr 2026 sind die Machbarkeitsstudie Modul 1 des Wärmeverbunds (330 000 Euro), der Abriss der katholischen Kirche (165 000 Euro), die Planungskosten für den Ausbau der Regio-S-Bahn (251 800 Euro) und der Erwerb von Grundstücken (100 000 Euro). Größter Posten bei der Bauunterhaltung ist die Kanalsanierung mit 649 000 Euro.

Trotz des im Vergleich zu anderen Kommunen guten Ergebnisses ist die Gemeinde angehalten, den seit 2022 eingeschlagenen Konsolidierungskurs konsequent weiterzuführen, mahnt Röslen. Das Gesamtergebnis 2025 wird auf rund 4,3 Millionen Euro geschätzt und liegt damit rund 4,5 Millionen über der Planung.

Die Gewerbesteuer

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei etwa -200 000 Euro. Wesentlicher Grund ist eine Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens in Bezug auf das Jahr 2023. Mehreinnahmen werden darüber hinaus bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+28 000 Euro) und der Umsatzsteuer (+53 000 Euro) erwartet,

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen steigen die Sachkostenbeiträge des Landes für Schulen (+29 000 Euro). Im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer werden auch höhere Zinserträge erwartet (+35 000 Euro). Röslen kündigte eine Neukalkulation des Wasserpreises für 2027 an. Er wird sich voraussichtlich in vergleichbarer Höhe wie 2024 bis 2026 halten.

Ein Dauerbrenner wird wohl auch 2025 nicht erlöschen: die seit Jahren erwartete Umsatzsteuererstattung für die Alemannenhalle (502 600 Euro).

 