Beratungen in Bad Liebenzell: Rathaus bekommt eigene PV-Anlage

Der Gemeinderat stimmt für das Projekt. Doch ein Antrag Dietmar Fischers verzögert die Beratung erheblich, ohne letztlich etwas zu verändern.
Dass das Rathaus in Bad Liebenzell eine PV-Anlage aufs Dach bekommen wird, ist grundsätzlich schon lange klar. Verwaltung und Gemeinderat sind sich darüber schon seit Jahren einig. In der Zwischenzeit ging es aber um das Wie. Die Bürgerenergiegenossenschaft Enz-Nagold warf ihren Hut in den Ring. Sie wollte die Anlage bauen und betreiben. Doch die Stadt lehnte schließlich ab. Sie wollte, dass die Anlage in ihrem Eigentum haben.