Maximilian Lang ist neuer Wildtierbeauftragter im Amt für Waldwirtschaft des Ortenaukreises. Er soll Ansprechpartner für wildtierbezogene Fragen von offizieller oder privater Seite sein, zwischen Akteuren vermitteln, für das regionale Wildtiermonitoring verantwortlich sein und Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema betreiben, teilt das Landratsamt mit. An der Universität Freiburg habe Lang „Waldwirtschaft und Umwelt“ studiert und so „vielfältige Erfahrungen im Themenbereich Wildtierökologie und Wildtiermanagement gesammelt“, heißt es.

„Ich freue mich, dass wir mit Herrn Lang einen jungen Kollegen für uns gewinnen konnten, der bereits über Erfahrungen in fachlicher Hinsicht, sowohl im Wildtiermanagement als auch im Netzwerken, verfügt“, so Diana Kohlmann, Dezernentin für den Ländlichen Raum im Ortenaukreis. Die neu geschaffene Stelle sei von großer Bedeutung, weil auch in Baden-Württemberg Menschen und Wildtiere immer enger zusammenleben würden. „Das kann zu Herausforderungen führen, wenn etwa Wildtiere Schäden in der Land- und Forstwirtschaft verursachen, sich Wildtierkrankheiten wie die afrikanische Schweinepest ausbreiten oder es zu ungewollten tierischen Mitbewohnern in Haus und Garten kommt“, erklärt Hans-Georg-Pfüller, Leiter des Amts für Waldwirtschaft.

Umgekehrt würden auch Wildtiere unter Lebensraumverlust, der Zerschneidung ihrer Wanderrouten und zunehmenden Störungen einst ruhiger Lebensstätten leiden. „Die Menschen sind in unterschiedlichster Weise durch Wildtiere betroffen und haben daher verschiedene Einstellungen zu ihnen.

Einrichtung in jedem Landkreis empfohlen

Aber auch Wildtiere haben teils ganz spezielle Bedürfnisse“, so Pfüller. Eine einfache und einheitliche Lösung zu finden, sei deshalb nicht immer leicht. Die Anforderungen an ein gelungenes Wildtiermanagement, an die Forschung und die Verwaltungen seien in den vergangenen Jahren gewachsen. Zusätzlich seien der Bund und die Länder durch verschiedene Gesetze zu kontinuierlichen Zustandsberichten bestimmter Arten verpflichtet, wofür ein wissenschaftliches Monitoring nötig sei. Neben Jagd- und Naturschutzbehörden seien auch Veterinärämter, Polizei, Brand- und Katastrophenschutz, Forstverwaltung, Landwirtschaftsverwaltung und Tourismus betroffen.

„Damit wildtierbezogene Themen konstruktiv angegangen werden können, brauchen wir einen Ansprechpartner, der den Überblick behält und der die Arbeit und Anliegen aller beteiligten Akteure koordiniert“, betont Kohlmann. Auch das Jagd- und Wildtiermanagementgesetz Baden-Württembergs empfehle, in jedem Landkreis die Funktion eines Wildtierbeauftragten einzurichten. Mit Maximilian Lang stellt nun der Ortenaukreis erstmals einen hauptamtlichen Wildtierbeauftragten ein.

„Fragestellungen und potenzielle Probleme rund um Wildtiere haben immer auch sehr viel mit Emotionen zu tun, oftmals steht eigentlich der Mensch im Mittelpunkt konkreter Fälle“, erklärt Lang. „Ich freue mich über die fachliche Themenvielfalt meiner neuen Funktion. Meine Beratungsaufgabe und der Austausch mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, fachlich interessierten Personen sowie Vereinen und Verbänden wird für mich einen sehr hohen Stellenwert haben“, betont er.

Auch als Jäger aktiv

Maximilian Lang, der neue Wildtierbeauftragte des Ortenaukreises, war zuletzt als persönlicher Referent für die Themen Wald und Wild im Büro eines Landtagsabgeordneten tätig, so die Mitteilung des Landratsamts. Zudem ist er als Jäger seit mehreren Jahren Referent für Wildtierkunde in der Jungjägerausbildung und im Schalenwildmanagement des Nationalparks Schwarzwald aktiv. Als Wissenschaftliche Hilfskraft bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg hat er bei der Erarbeitung der Rotwildkonzeption Nordschwarzwald mitgewirkt.