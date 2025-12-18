Beratung in Lörrach: Hilfe für Schwangere in Not

Die Weihnachtszeit rückt das Thema Geburt in den Fokus. Das weckt Gedanken an die toten Säuglinge im Kreis Lörrach. Wie konnte es dazu kommen?
Der jüngste Fall: Ein toter Säugling wurde in Maulburg, eingewickelt in eine Mülltüte, am Rande eines Waldspielplatzes gefunden. Bis heute ist auf Nachfrage bei der Polizei weder bekannt, wer die Mutter ist, noch, ob der Junge bei der Geburt am Leben war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten allerdings ergeben, dass der Säugling schon mehrere Tage vor seinem Auffinden abgelegt worden war. Die Ergebnisse der Obduktion stünden noch aus, so Tobias Haselwander von der Staatsanwaltschaft. Der Fall war auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY aufgegriffen worden.