Beratung in Lörrach: Hilfe für Schwangere in Not

Die Weihnachtszeit rückt das Thema Geburt in den Fokus. Das weckt Gedanken an die toten Säuglinge im Kreis Lörrach. Wie konnte es dazu kommen?

Der jüngste Fall: Ein toter Säugling wurde in Maulburg, eingewickelt in eine Mülltüte, am Rande eines Waldspielplatzes gefunden. Bis heute ist auf Nachfrage bei der Polizei weder bekannt, wer die Mutter ist, noch, ob der Junge bei der Geburt am Leben war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft habe ein Gutachten allerdings ergeben, dass der Säugling schon mehrere Tage vor seinem Auffinden abgelegt worden war. Die Ergebnisse der Obduktion stünden noch aus, so Tobias Haselwander von der Staatsanwaltschaft. Der Fall war auch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY aufgegriffen worden.

Wer war die Mutter? Was die Menschen in der ganzen Regio weiterhin beschäftigt: Wer war die Mutter, und in welcher Situation befand sie sich?

Katarina Wegener ist Sozialpädagogin und arbeitet seit 2007 bei Pro Familia in Lörrach. Die Beratungsstelle setzt sich für Aufklärung zu Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung ein. Auch bei Konfliktschwangerschaften können betroffenen Frauen – und Männer – vertrauliche Beratung suchen.

Als sie von dem toten Säugling in Maulburg erfuhr, war Katarina Wegener geschockt. „Nicht schon wieder eine Frau, die von unseren Hilfsangeboten nicht erreicht wurde“, sagte sie sich traurig.

Wir treffen uns in dem heimeligen Beratungszimmer unweit des Kreiskrankenhauses. Manchmal sei sie rat- und fassungslos, dass all die vielen Hilfsangebote – auch von Caritas, Diakonie und Landratsamt – im Extremfall doch nicht ausreichten.

Ein Teenager?

Ob es sich bei der Mutter im Maulburger Fall auch um einen Teenager handelt wie in Steinen, wo sich die Jugendliche später bei der Polizei gemeldet hatte, kann nur vermutet werden. Dennoch spreche wohl einiges dafür. Pro Familia besucht auch deshalb regelmäßig Schulen und bietet Workshops zu den Themen Sexualität, Verhütung oder Schwangerschaft an. „Das ist ein Riesenthema bei den Jugendlichen. Wer glaubt, dass die via ,social media‘ bestens informiert sind, liegt total falsch“, weiß die Expertin.

Denn nicht immer seien es seriöse Quellen und Infos, die sich Jugendliche im Netz zusammensuchten. „Es gibt leider immer noch viele Mythen rund ums Schwangerwerden, auch bei Volljährigen.“

Schulbesuche und Aufklärung

Pro Familia ist in puncto Schulbesuchen regelmäßig ausgebucht, erzählt sie. Aber: Wer schwanger und in einer psychischen Notsituation ist, bekommt schnell bei uns einen Beratungstermin: anonym und kostenlos.“ Eine Info, die leider immer noch nicht bei allen angekommen sei.

Die Aufklärungsarbeit und die Themen seien mit den Jahren immer umfangreicher geworden, berichtet Wegener. „Heute gehört viel mehr dazu: das Aussehen, sexuelle Praktiken, viele Mädchen sind unsicher, was sie zulassen wollen oder müssen.“ Das Internet als Informationsquelle will sie auch keinesfalls verteufeln. „Es gibt auch wirklich gute Youtube-Kanäle und Accounts. Die empfehlen wir auch gerne weiter.“

Scham und Verdrängung

In welcher Situation mag die Mutter des toten Säuglings gewesen sein? „Scham, ganz viel Scham“, so die Sozialpädagogin. Ungewollt schwangere Frauen verdrängten die Schwangerschaft zudem oft – und zwar altersunabhängig. Das zeige sich sogar körperlich. „Diese Frauen nehmen oft weniger zu, das Kind bewegt sich weniger im Mutterleib, es fühlt ,Mir wird kein Raum gegeben’.“ Wenn dann Wehen einsetzen, gerieten die Frauen in totale Panik. Dann kann es zu extremen Kurzschlusshandlungen kommen.

Die Gesellschaft reagiert auf Fälle von Kindesaussetzung oder -tötung ebenfalls extrem. Das lässt sich auch an Kommentaren im Internet auf den Maulburger Fall ablesen. Katarina Wegener möchte das Handeln der Mutter keineswegs verteidigen, sie versucht aber zu erklären. Babyklappe und anonyme Geburt seien wichtige Angebote. Aber: Wie soll eine Minderjährige beispielsweise aus dem ländlichen Raum direkt nach der Geburt allein und anonym nach Lörrach kommen? Wie kann sie vermeiden, dass sie von Nachbarn, Bekannten gesehen wird? Wie stark ist sie selbst körperlich geschwächt?

Möglichst früh zur Beratung

Katarina Wegeners wichtigstes Anliegen daher: Die Mütter sollten möglichst früh zur Beratung kommen. Denn viel Zeit bleibe nicht. Eine Abtreibung sei in der Regel nur in den ersten drei Monaten möglich.

Pro Familia berät neutral, versucht nicht zu drängen, zu überreden. „Ich bemühe mich herauszuhören, was der beste Weg für die werdende Mutter ist.“ Ist deren Entscheidung gefallen, wird sie vollauf unterstützt. „Für uns gibt es nie nur eine Lösung. Wir haben Verständnis für jede Entscheidung.“ Auch für die der vertraulichen Geburt oder der Adoptionsfreigabe.

Panik und Ängste

Viele Frauen wissen gar nicht, wie viel und wo sie überall Hilfe bekommen“, sagt Wegener. Da türmten sich dann Fragen auf, die Angst verursachen: Wo soll ich wohnen? Woher bekomme ich Babykleidung? Wer hilft mir? Wo kann ich gebären? Wer sagt es meinen Eltern? „Viele Frauen denken dann, dass sie das alles nicht schaffen. Pro Familia berät, solange es die Frauen brauchen, auch wenn das Kind auf der Welt ist.“

Auch Väter wollen sprechen

Im übrigen hätten auch die Väter oft Gesprächs- und Beratungsbedarf. „Die kommen zunehmend mit in die Beratungen“, sagt sie anerkennend. Manche sind in Nöten, wenn sie die Entscheidung der Kindsmutter nicht mittragen können – egal in welche Richtung.

Katarina Wegener hofft, dass möglichst alle Frauen in Konfliktschwangerschaften doch den Weg zur Beratung finden: „Je früher, je besser. Um so mehr Zeit haben wir, die Probleme zu lösen, Wege zu finden. Denn Meldungen wie die von dem toten Säugling in Maulburg sind nur schwer zu ertragen.“

Kontakt: Pro Familia Lörrach, Rainstraße 20, Lörrach, Tel. 07621/ 1692388, E-Mail: loerrach@profamilia.de; weitere Beratungen gibt es bei Caritas, Diakonie und Landratsamt.