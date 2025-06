1 Wer sich über das Thema Wärmepumpe Gedanken macht, kann sich an die Energieagentur in Horb wenden. Foto: Energieagentur Horb Beim Umstieg auf nachhaltige Energie oder dem Wechsel des Heizsystems sind Möglichkeiten noch ungenutzt.







Der Gebäudesektor verursacht in Deutschland etwa 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Wärmepumpen sind eine wichtige Technologie, um in Zukunft nachhaltiger zu heizen – auch in Mehrfamilienhäusern (MFH). Anna Neumann, Expertin der Energieberatung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und der Energieagentur in Horb, erklären, wie Wärmepumpen in diesen Gebäuden sinnvoll eingesetzt werden können.