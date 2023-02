1 Blick über den Lahrer Stadtpark: Davor, auf dem Parkplatz, würde ein Investor gerne ein Hotel bauen. Im Technischen Ausschuss gab es nun jedoch Bedenken. Foto: diehagens.com

Die Kopf-Gruppe würde gerne in Lahr ein größeres Hotel bauen. Im Sommer 2022 kam die Idee bei den Fraktionen des Gemeinderats gut an. Im Technischen Ausschuss wurden nun Zweifel am Standort laut.









Mit den Plänen für ein Hotel am Stadtpark hatte die Kopf-Gruppe mit Sitz in Schwanau im vergangenen Sommer aufhorchen lassen. Konkret war vor gut einem halben Jahr noch nichts, grundsätzlich kam die Idee jedoch sowohl in der Verwaltung als auch bei den Fraktionen des Gemeinderats gut an. Zuletzt ist wieder etwas Bewegung in die Diskussion gekommen, wahrscheinlicher scheint das Projekt aber nicht unbedingt geworden zu sein.