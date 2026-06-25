Beratung für Eltern in VS: Über Sexualität junger Leute mit Behinderung

„Sexuelle Bildung inklusiv(e)“ heißt ein Kurs, den pro familia VS an alle Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung richtet und im Juli sowie im Oktober ausrichtet.

Das Thema Sexualität ist als natürlicher Teil der menschlichen Entwicklung für Eltern immer eine Herausforderung, wenn es um ihren Nachwuchs geht. Kinder entdecken ihren Körper, lernen, was sich gut anfühlt, entdecken Unterschiede und stellen Fragen.

Für Heranwachsende mit Handicap ist es in der Regel schwieriger, ein Gefühl für Nähe und Distanz zu entwickeln, da ihr Aufwachsen oft von mehr körperlicher Unterstützung im Alltag geprägt ist. Zudem wird ihre sexuelle Entwicklung meist übersehen, tabuisiert oder als „nicht relevant“ angesehen.

Kurs im Juli

Die Expertinnen in Sachen Sexualerziehung von pro familia kündigen für Eltern aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis jetzt kostenfrei Unterstützung an. Am 14. und 21. Juli findet über das Landesprogramm Stärke am Standort der Beratungsstelle im Klosterring 11 in Villingen der Elternkurs „Sexuelle Bildung inklusiv(e)“ statt.

Die Sozialpädagogin Katja Piseddu lädt ein zu Information, Austausch und Stärkung, „um Sicherheit zu gewinnen, neue Perspektiven zu entdecken und das Kind in seiner Entwicklung einfühlsam und kompetent zu begleiten“, wie sie sagt. Dabei gehe es um Grundlagen der psychosexuellen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, um Kommunikation über Körper, Gefühle und Grenzen, um die Förderung von Selbstbestimmung und Schutzkompetenz, um den Umgang mit pubertären Veränderungen und um elterliche Unterstützung bei Fragen zu Beziehung, Sexualität und Identität.

Anmeldungen

Der zweiteilige Kurs findet jeweils von 18 bis 20 Uhr statt, ist kostenlos, eine Anmeldung bis spätestens 7. Juli per Telefon 07721/59088 oder über E-Mail vs-villingen@profamilia.de ist aber notwendig. Der Kurs wird zur gleichen Uhrzeit am 6. und 13. Oktober wiederholt.

Wer sich derlei Unterstützung auch als Eltern von Kindern ohne Behinderung wünscht, sollte sich den 9. November vormerken. Da bietet die Beratungsstelle Eltern, Kinder Jugendliche (BEKJ) im Landratsamt im Rahmen der Vortragsreihe „Bildungsespresso“ den Elternabend „Psychosexuelle Entwicklung von Kindern“ an. Kursleiterin ist auch dort Katja Piseddu.