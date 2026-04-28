Benzinpreise in Gechingen: Tankstellen-Betreiber wirft Mineralölkonzernen Betrug vor

Daniele und Enzo Cascio betreiben eine freie Tankstelle. Sie erklären, wie sich ihre Preise zusammensetzen und warum sie sich über die Preispolitik von Aral und Co. ärgern.
Das Aufregerthema unserer Tage sind die Benzinpreise. Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran gibt es bei den Preisen an den Zapfsäulen vor allem eine Richtung: nach oben. Daniele Cascio allerdings ärgert sich nicht erst seit Ende Februar über die Preispolitik der großen Mineralölkonzerne. Er betreibt mit seinem Vater Enzo, der den Familienbetrieb gegründet hat, in Gechingen eine freie Tankstelle samt Kfz-Werkstatt.