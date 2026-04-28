Benzinpreise in Gechingen: Tankstellen-Betreiber wirft Mineralölkonzernen Betrug vor

Daniele und Enzo Cascio betreiben eine freie Tankstelle. Sie erklären, wie sich ihre Preise zusammensetzen und warum sie sich über die Preispolitik von Aral und Co. ärgern.

Das Aufregerthema unserer Tage sind die Benzinpreise. Seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran gibt es bei den Preisen an den Zapfsäulen vor allem eine Richtung: nach oben. Daniele Cascio allerdings ärgert sich nicht erst seit Ende Februar über die Preispolitik der großen Mineralölkonzerne. Er betreibt mit seinem Vater Enzo, der den Familienbetrieb gegründet hat, in Gechingen eine freie Tankstelle samt Kfz-Werkstatt.

Anders als Pächter von einer Tankstelle der Ölkonzerne sind die Cascios für alles verantwortlich, wie sie erzählen. Ihre Tankstelle firmiert unter dem Namen MTB, was für mittelständischer Tankstellenbetrieb steht. Unter diesem Kürzel betreibt die Fritz Wahr Energie GmbH & Co. KG aus Nagold ein Tankstellennetz. Die Cascios beziehen von Wahr ihre Kraftstoffe, mit ihrer Tankstelle indes seien sie, trotz des Namens MTB, unabhängig.

Geht es nach Daniele Cascio, dann ist die Preisfindung eine simple Angelegenheit. Er berechnet seine Preise an den Zapfsäulen von Tanklastzuglieferung zu Tanklastzuglieferung, erklärt er. Das bedeutet, er schlägt auf den Einkaufspreis, den er bezahlt, eine bestimmte Marge oben drauf. Bei der nächsten Lieferung, die er erhält, berechnet er die Preise neu.

Die Cascios machen es wie Trigema

Infolgedessen kostet der Liter Benzin oder Diesel ein bis zwei Wochen lang dasselbe bei den Cascios – eben so lange, bis ihre Tanks leer sind und sie die nächste Kraftstofflieferung erhalten. Das macht das Unternehmen Trigema im Übrigen genauso – der Burladinger Textilhersteller (Zollernalbkreis) betreibt drei Tankstellen und hatte es zuletzt mit seiner Preispolitik an den Zapfsäulen bundesweit in die Schlagzeilen geschafft.

Auch Daniele Cascio spricht offen über seine Preise. Er müsse zehn Cent pro Liter verkauftem Kraftstoff verdienen, das ist seine Marge. Sonst lohnt sich der Betrieb der Tankstelle nicht, sagt Cascio – aber auch, dass es beim Liter Diesel zum Zeitpunkt des Gesprächs mit unserer Redaktion nur fünf Cent sind. Sonst wäre er überhaupt nicht konkurrenzfähig. Schließlich bleiben seine Preise über lange Zeit fix, während sie sich an den Tankstellen der großen Mineralölkonzerne mehrmals am Tag ändern.

Kaum gibt’s eine Krise, steigen die Preise

Solch ein Gebaren regt den 38-Jährigen nicht erst seit dem Beginn des Iran-Kriegs auf. Sobald es irgendeinen Konflikt auf der Welt gibt, sind die Spritpreise innerhalb von zwei Stunden „um 50 Prozent höher“, bemängelt er. Dabei, so kritisiert der Tankstellenbetreiber, sind die Kraftstoffe, die in dem Moment aus den Zapfsäulen kommen, ja bereits eingekauft. „Ich bleib bei dem Preis“, sagt er. „Aus was für einem Grund soll ich aus einer Krise, wo Menschen sterben, Profit schlagen? So macht man keine Geschäfte.“

Angesichts der hohen Preis an der Zapfsäule sehen viele Bürger die Politik in der Pflicht. Doch schuld sind aus Sicht Cascios vor allem die Ölkonzerne. Natürlich tragen zu den hohen Preisen auch die Steuern bei. „Aber die Steuern kommen uns allen zugute“, damit könne er noch leben. Das Konzerne aus Kriegen Profit schlagen, „da kann doch unsere Regierung nichts dafür“.

Dass sich die Preise an den Tankstellen der großen Konzerne von einer Minute auf die andere um teils zweistellige Cent-Beträge nach oben oder unten verändern, das ärgert ihn. „Was die Mineralölkonzerne da betreiben, das ist Betrug“, findet der Ostelsheimer.

Aral, Shell oder Esso und Co. können das auch, weil sie sehr viele Tankstellen betreiben: Sind beispielsweise die Preise im Kreis Calw niedrig, sind sie in Berlin vielleicht zeitgleich besonders hoch – so können es sich die Unternehmen leisten, den Literpreis mancherorts mal kurz um 14 Cent zu senken.

Cascio kann das nicht. Innerhalb von zwei Wochen muss er eine Tanklastzuglieferung bezahlen – also das Geld einnehmen, das sie gekostet hat. Ein Tanklastzug fasse 30.000 Liter Kraftstoffe. Da gehe es schnell mal um 50.000 Euro. Ohne die Werkstatt, sagen Vater und Sohn, würde sich der Betrieb der Tankstelle nicht lohnen. Enzo Cascio hat so eine Situation wie derzeit schon einmal erlebt, im Jahr 2000, wie er erzählt. Damals habe er 50.000 Mark verloren. Für einen Familienbetrieb eine Katastrophe.

Die Kraftstoffpreise und wie die Regierung versucht, sie zu senken

Zwölf-Uhr-Regel

Seit April dürfen Tankstellen nur noch einmal am Tag, um zwölf Uhr, die Kraftstoffpreise erhöhen. Preissenkungen sind jederzeit möglich. Nun legt eine aktuelle Studie unter anderem des ZEW Mannheim – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung – nahe, dass die Konzerne dadurch sogar noch mehr verdient haben als zuvor. Beim Benzin beispielsweise waren es in den zwei ersten Aprilwochen durchschnittlich um etwa sechs Cent mehr pro Liter als in den beiden Wochen vor Einführung der Zwölf-Uhr-Regel durch die Bundesregierung. Beim Diesel sei kein „signifikanter Effekt“ zu erkennen gewesen.

Steuern

„Die Steuern und Abgaben auf Sprit in Deutschland sind vergleichsweise hoch und machen häufig über die Hälfte des Gesamtpreises aus“, erklärt der ADAC. Konkret schlagen die Energiesteuer, die CO₂-Abgabe und die Mehrwertsteuer zu Buche. Allein die Energiesteuer liegt laut ADAC beim Liter Diesel bei 47,07 Cent, beim Liter Benzin sind es 65,45 Cent. Alle drei Abgaben belaufen sich etwa beim Liter Diesel – bei einem Preis von 2,20 Euro – auf einen Anteil von in Summe 99,4 Euro.

Politik

Die nächste Maßnahme der Bundesregierung greift ab 1. Mai: Ab dann bis zum 30. Juni senkt sie die Energiesteuer um 14,04 Cent pro Liter Kraftstoff.