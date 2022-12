3 Torsten Bach zeigt die erfolgreiche Wellensittich-Dame, mit der er auf der Bundesschau in Kassel Deutscher Meister wurde. Foto: Gauggel

Torsten Bachs Lieblingstiere sind Wellensittiche. Mit seinen farbenfrohen Klein-Papageien hat er schon viele Preise eingeheimst. Im Oktober wurde der Benzinger mit einer Sittichdame Deutscher Meister.















Winterlingen-Benzingen - Torsten Bach ist mit Schau-Wellensittichen groß geworden. Sein Vater Erich und sein Großvater Alfred züchteten seit Jahrzehnten die ursprünglich aus Australien stammenden Vögel und hat seinen Sohn schon früh mit den Tieren in Kontakt gebracht. Gemeinsam haben sie sich als "Zuchtgemeinschaft Bach"

"Die Begeisterung für Wellensittiche habe ich sozusagen vererbt bekommen", sagt der 45-Jährige. Vor 30 Jahren begann schließlich die Züchterlaufbahn des Benzinger, nachdem er die notwendige Zuchtgenehmigung vom Veterinäramt erteilt bekommen hat.

Spezialisierung auf eine Art

Zusammen mit seinem Vater befasste er sich zunächst mit der Zucht von Glanz- und Schönsittichen bevor er sich ganz auf die Zucht von Schau-Wellensittichen konzentrierte. In der Spezialisierung auf eine Art sieht Torsten Bach, der als gelernter Elektrotechniker bei Bizerba in Balingen arbeitet, den Hauptgrund für seine jüngsten Zuchterfolge.

Als er sein Eigenheim am Benzinger Ortsrand gebaut hat, mussten die Vögel natürlich berücksichtigt werden. Er baute einen separaten Stall mit integrierten Zuchtboxen für die Sittiche und flexibel einsetzbare Volieren. Der Aufwand habe sich gelohnt: Gemeinsam mit seinem Vater Erich, der krankheitsbedingt seit einigen Jahren etwas kürzer treten muss, blickt Torsten Bach auf das erfolgreichste Jahr ihres gemeinsamen Hobbys zurück.

Bester Jungvogel Europas

Der Erfolgsreigen begann Ende August, als der Benzinger zusammen mit seinem langjährigen Zuchtfreund Armin Schweikart aus dem oberschwäbischen Wald nach Karlsruhe fuhr, und dort bei der Europaschau unter rund 1800 Wellensittichen den besten Jungvogel Europas präsentierte.

Wenige Wochen später kehrte er im Oktober mit dem Pokal für den Landessieger bei den Schau-Wellensittichen in beiden Geschlechtern von der baden-württembergischen Landesschau in Eschbronn aus dem Schwarzwald zurück. "Mein Highlight war aber die Bundesschau in Kassel vom 17. bis 20. November", erinnert sich Bach und lächelt sichtlich stolz. Denn hier ist es ihm erstmals gelungen, trotz starker Konkurrenz den Deutschen-Meistertitel mit einem jungen Wellensittich-Weibchen im Farbschlag Albino-Gelbgesicht zu erringen. Belohnt wurde er dafür mit einer Gold-Medaille, der Sieger-Plakette für den erfolgreichen Züchter und die rote Bundessieger-Rosette für den Siegervogel. "Das war eine große Überraschung", sagt der erfahrene Sittichzüchter, und fügt bescheiden hinzu, dass man für einen derartigen Erfolg auch ein wenig Glück benötige, zumal oftmals kleinste Nuancen oder die Tagesform über Sieg oder Platzierung entschieden.

Der Nachwuchs für 2023 ist schon geschlüpft

Dass dabei allerdings bedeutend mehr als nur Glück im Spiel war, merkt man spätestens dann, wenn Torsten Bach durch seine Zuchtanlage führt. Die Volieren und Zuchtboxen sind tipptop sauber und die derzeit etwa 100 Wellensittiche der Anlage fühlen sich auch jetzt im Dezember bei winterlichen Außentemperaturen in ihrem auf 15 Grad Celsius beheizten Stall sichtlich wohl. Einige Zuchtpaare brüten derzeit oder füttern Jungvögel, an denen der Hobbyzüchter mit Blick auf das kommende Jahr besondere Freude hat.

Sein Plan für 2023: das hohe Niveau in seiner Zucht erhalten und bei den nächsten Ausstellungen seine Titel verteidigen. Dafür investiert die Zuchtgemeinschaft Bach viel Zeit und Arbeit; die Zuchtpläne für das kommende Jahr sind längst gemacht.

Das Futter kommt aus Belgien

Seine gefiederten Freunde werden nur mit dem besten Futter ernährt: In Belgien wird es nach Benzinger Rezeptur hergestellt und auf die Alb geliefert. Davon profitieren auch die Züchterkameraden der "Vogelfreunde Albstadt und Umgebung", ebenso die Kollegen des "Wellensittich-Spezialclubs Illertal" mit Sitz in Ulm, dem Torsten Bach seit 2016 vorsitzt. Darüber hinaus engagiert sich Bach bei der "Vereinigung für Artenschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht", was Voraussetzung für die Teilnahme an großen überregionalen Ausstellungen ist.

Das Ehrenamt ist ihm nicht fremd: Beim TSV Benzingen ist er als Jugendtrainer aktiv, und auch als Hästräger bei der Germanenzunft. Seit 2019 ist er Mitglied im Benzinger Ortschaftsrat.