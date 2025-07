1 Die Winterlinger Polizei zeigte am Mittwoch verstärkt Präsenz in Benzingen. Foto: Kistner Seit Sonntagabend ist ein Mann aus Benzingen samt seinem Auto verschwunden; seit Dienstag wird er von der Polizei gesucht. Bisher ergebnislos.







Der Vermisste ist am Abend des 20. Juli zum letzten Mal gesehen; seitdem fehlt von ihm jede Spur und von seinem Fahrzeug, einem roten Mittelklassewagen der Marke Volkswagen, ebenfalls. Seine Angehörigen haben ihn zuerst mit einem Post in den Sozialen Medien vermisst gemeldet und am Dienstag auch die Polizei benachrichtigt.