Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – weitaus mehr an Weihnachtslichtern werden in Benzingen und erstmals in Blättringen erleuchten: An 16 Stationen werden ab Sonntag, 1. Dezember, diverse Projekte der örtlichen Vereine zu sehen sein: an jedem Adventswochenende, Freitag bis Sonntag, jeweils ab 16.30 Uhr.

Und das gibt es zu sehen: Den Bauhof-Parkplatz erhellt die Feuerwehr mit einer Lichter-Aktion, einen Weihnachtsbaum stellt der TSV Benzingen an seinem Vereinsheim B21 auf, und der Reitclub Blättringen wartet mit einem beleuchteten Pferdeschlitten bei der Reithalle auf.

Lesen Sie auch

Ein riesiger Adventskranz, Adventsfenster und vieles mehr wird geboten

Ein Adventsfenster gibt es am Backhäusle in der Straße Im Weiler in Blättringen, der Förderverein Wasserturm gestaltet um diesen eine Winterlandschaft, und die Fasnetskonde legt eine Weihnachtsweide an der Straße In der Gass an.

Zwei Adventsfenster finden sich am Haus der Vereine – das des Liederkranzes zeigt zur Straße, jenes der Germanenzunft zum Schulhof hin – sowie zwei Adventsfenster der Musikkapelle und des Tischtennisclubs am Schulhaus, die beide Richtung Schulhof zeigen.

Ein weiteres Adventsfenster schmückt der Förderverein Backhaus an selbigem, die Ortsverwaltung stellt einen großen Weihnachtsbaum am Rathaus auf, und der Ski- und Wanderverein lädt ein zum Winterzauber im Bürgerpark.

Zum XXL-Adventskranz wird der Röhrlebrunnen durch die Hand des Ortschaftsrates. Ein Weihnachtsbaum mit Krippe erwartet die Besucher vor der Kirche St. Peter und Paul, und der Chor Himmelsforte wartet mit einem Weihnachtsliederbaum im Pfarrgarten auf.

Den Heiligen Abend läutet die Musikkapelle Benzingen mit ihrem Spiel ein

Zusätzlich finden Weihnachtsaktionen statt: An den Freitagen 29. November, sowie am 6., 13. und 20. Dezember, lädt der TSV zum bewirteten Adventsfenster am Vereinsheim B21 ein, jeweils von 18 bis 21 Uhr.

Ein weiteres bewirtetes Adventsfenster gibt es am Sonntag, 1. Dezember, am Blättringer Backhäusle – sowie ab 16 Uhr einen Fackelweg zur geöffneten Dorotheenkapelle.

Zum Benzinger Advent gestalten die Vereine am Samstag, 14. Dezember, ab 16 Uhr ein Programm in der Kirche St. Peter und Paul. Zur Blättringer Hallenweihnacht mit Auftritt der Musikkapelle Benzingen wird am Samstag, 21. Dezember, ab 16 Uhr in die Reithalle geladen.

Den Abschluss bildet das Weihnachtsspielen der Musikkapelle an Heilig Abend am 24. Dezember: ab 14.45 Uhr spielen sie am Wasserturm, ab 13.45 Uhr in Blättringen sowie ab 15.30 Uhr in der Vorstadt.