4 Bei Glühwein und Punsch wärmten sich die Benzinger auf. Foto: Gauggel

Der elfte Benzinger Advent am Vorabend des vierten Advents begann von der Empore herab in der Pfarrkirche St. Peter und Paul: Der Liederkranz Benzingen unter der Leitung von Britta Neher stand "Advent ist ein Leuchten" und " Seht es kommt die heil’ge Zeit".















Winterlingen-Benzingen - Traditionell beginnen die Benziner den Adventsabend mit einer weihnachtlichen Einstimmung in der Kirche mit einem Konzert, das danach bei einem kleinen Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte gemütlich ausklingt.

Tanz zu "We are the World"

Nach dem Liederkranz versammelten sich die Benzinger Kindergartenkinder mit Leiterin Diana Frey und den Erzieherinnen um den Altar und führten ausdrucksstark und bewegungsfreudig zum Welthit "We are the World" ein kreatives Tanzspiel auf. Großer Beifall schallte durch die Kirche, worüber sich die Kinder sichtlich freuten.

Nach den Kindern sang der Benzinger Chor HimmelsForte im weihnachtlich geschmückten Chorraum. Mit "I see a Star" von Hans Unterweger und insbesondere mit ihrem sehr einfühlsam vorgetragenen Song "Salamu Mama Maria", einer südafrikanischen Version des"Ave Maria", begeisterten sie die Besucher. Der Schlussteil des Kirchenkonzerts war der Benzinger Musikkapelle und ihrem Dirigenten Horst Marquardt vorbehalten, der mit "Sweet Bells Fantasy" und "O Sanctissima" von Markus Götz das Kirchenschiff mit festlichem Klang erfüllte.

Wärmendes am Röhrlebrunnen

Ortsvorsteher Ewald Hoffmann nutzte danach die Gelegenheit allen, alle Anwesenden zum gemütlichen Teil beim nur wenige Schritten entfernten Röhrlebrunnen einzuladen. Abschließend sangen alle gemeinsam das Lied "Ihr Kinderlein kommet". Der Einladung des Ortsvorstehers wurde im Anschluss gerne Folge geleistet und so traf man sich nur wenige Minuten später bei den Ständen am Röhrlebrunnen wieder.

Dort war bei einsetzender Dämmerung und bei frostigen Minustemperaturen vor allem innen Wärmendes wie Glühwein und Punsch gefragt. Dazu boten die örtlichen Vereine heiße Bratwürste und frisch gebackene süße Waffeln an. Bis spät in den sternenklaren Abend hinein verweilte man gerne mit der Familie oder mit Freunden in gemütlichen Runden an den Tischen und genoss die schöne Atmosphäre um den mit einem großen Adventskranz geschmückten und noch immer plätschernden Röhrlebrunnen.