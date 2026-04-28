Benz will Votum prüfen lassen: Diskussion um Ortsumfahrung sorgt für Eklat im Mahlberger Gemeinderat

Der Mahlberger Rat hat entschieden: Die geplante Umfahrung um die Nordweststadt wird doch nicht kommen. Benz kündigte an, die Kommunalaufsicht einzuschalten.
Was sich in der Vorlage zur Sitzung des Gemeinderats Mahlberg zunächst wie die logische Fortsetzung im Bebauungsplanverfahren für das Quartier Schmiedeweg/Kreuzweg las, entwickelte sich zum veritablen Eklat: Bürgermeister Dietmar Benz musste eine Abstimmungsniederlage hinnehmen, woraufhin er postwendend Anhörung und Prüfung der Entscheidung durch die Kommunalaufsicht ankündigte.