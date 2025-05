Bentley-Cityrace in Hechingen: Bobbycar-Rennen sorgt für Spektakel

11 Die Hechinger Herrenackerstraße wurde zur Bobbycar-Rennstrecke. Foto: Gökay Dede/Dede Design Bisingen

Super Stimmung, gutes Wetter und rund 120 Teilnehmer: Das erste Bobbycar-Rennen – das Bentley-Cityrace – in Hechingen sorgte am Samstag für ein Spektakel in der Herrenackerstraße.









Überwältigt zeigten sich die Verantwortlichen vom Hechinger Stadtmarketing-Verein ob des Erfolgs des ersten Bentley-Cityrace am Samstag in der Herrenackerstraße. Erstmals rasten sowohl junge als auch junggebliebene Bobbycar-Piloten in Richtung Johannesbrücke. „Es war ein tolles Event für die ganze Familie“, sagt Thomas Sigg, Vorsitzender des veranstaltenden Stadtmarketing-Vereins, unserer Redaktion. Organisator Sandro Milioto lobte die tolle Stimmung am Rande der Rennstrecke. Hunderte Zuschauer hatten sich dort eingefunden, um ihre Angehörigen anzufeuern oder einfach nur, um das Spektakel zu genießen.