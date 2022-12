BeneVit in Mössingen

1 Das BeneVit-Haus Blumenküche in Mössingen kann wieder Bewohner aufnehmen. Das Lanratsamt Tübingen beendete den Aufnahmestopp. Foto: Rapthel-Kieser

Das BeneVit Haus Blumenküche in Mössingen kann wieder Bewohner aufnehmen. Der im August von der Heimaufsicht angeordnete Aufnahmestopp ist beendet.















Burladingen/Mössingen - Dies teilt das Pflegeunternehmen in einer Pressemitteilung mit. Im Sommer diesen Jahres war der in Burladingen gegründete und vom Burladinger Unternehmer Kaspar Pfister als Familienunternehmen geführte Betrieb in die Schlagzeilen geraten. Angehörige und Bewohner hatten sich beschwert. Die Heimaufsicht des Landratsamtes Tübingen verhängte einen Aufnahmestopp, der jetzt beendet ist.

Denn: "Die baulichen Sanierungsmaßnahmen in den Wohnungen, die bedingt durch einen Wasserschaden im Frühjahr begonnen wurden, sind fast abgeschlossen. Eine bereits im Juni gestartete Qualitätsoffensive mit ihrem umfangreichen Maßnahmenkatalog hat zum gewünschten Ergebnis geführt: Die beiden letzten intensiven Kontrollen der Heimaufsicht zeigten, dass eine gute Versorgungssituation gegeben ist", heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens.

In der Blumenküche leben 49 Bewohner

Sie sei mit ihrem Team im Haus Blumenküche auf einem guten Weg, so die Einrichtungsleiterin Maike Messerschmidt. "Die positiven Veränderungen sind in der täglichen Routine verankert. Die Pflegedienstleitung Ezzia-Ellen Ronneberger und das interne Qualitätsmanagement der BeneVit Gruppe begleiten uns weiterhin". Bereits kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Sommer bekam Pflegeheimbetreiber Kaspar Pfister Rückenwind. Angehörige hatten sich gemeldet und von sehr positiven Erfahrungen und ihrer Zufriedenheit mit der Betreuung berichtet.

Aktuell leben im Haus Blumenküche, so heißt es in der Mitteilung der BeneVit, 49 pflegebedürftige Bewohner in fünf autarken Wohngemeinschaften nach dem BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept. Damit biete das Haus seit seiner Eröffnung im Oktober 2006 älteren Menschen mit Pflegebedarf eine Alternative zur klassischen, stationären Pflege. Daran wolle BeneVit-Chef Kaspar Pfister festhalten.

Bewohneraufnahme abhängig von Erfolg bei Personalsuche

Pflegeplätze könnten sofort besetzt werden, es gäbe schon eine Warteliste. Wann und wie viele neue Bewohner aufgenommen werden können, sei aber davon abhängig, wie schnell das Mehr an geeignetem Personal gefunden wird. Trotz deutlicher Personalverluste in den letzten Wochen und Monaten sei der Personalschlüssel zwar aktuell um rund sechs Vollzeitstellen deutlich überschritten – bei einer Pflegefachkraftquote von über 60 Prozent. Für eine Vollbelegung der jetzt 19 freien Plätze brauche es aber weitere engagierte Mitarbeiter, heißt weiter.