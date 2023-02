1 Willi Renz strahlt: Heute darf er im Pistenbully bei Wolfgang Keinath mitfahren. Foto: Eyrich

Eine schöne Überraschung hat das Team des Seniorenzentrums Haus Raichberg seinem Bewohner Willi Renz erfüllt – es kommt eben manchmal auf die Größe an.









„Er wünscht sich sonst nie etwas, aber er erzählt immer von Alaska“, sagt Corinna Sauter über Willi Renz, der am 15. Januar seinen 88. Geburtstag gefeiert hat. In den hohen Norden des nordamerikanischen Kontinents hatte es den gebürtigen Tailfinger, der seit mehr als 50 Jahren in Onstmettingen lebt, vor 15 Jahren gezogen.