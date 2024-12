Benefizveranstaltung mit freiem Eintritt: Lahrer Polizeichor lädt zum Weihnachtskonzert ein

Der Polizeichor Lahr veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, sein traditionelles Weihnachtsbenefizkonzert für soziale Einrichtungen. Veranstaltungsort ist wie in den Jahren zuvor das über 1000 Zuhörer fassende Gemeindezentrum der Freien Evangeliums Christengemeinde in Lahr-Langenwinkel.