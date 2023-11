Benefizveranstaltung in Kippenheim: 800 Zuschauer kommen zur After-Race-Party des Autohaus Bliss

Benefizveranstaltung in Kippenheim

1 Der ehemalige Rennfahrer Harald Demuth hat die „Taxigäste“ in einem blau-orangem Porsche 911 RSR befördert. Foto: Schillinger-Teschner

Bereits zum sechsten Mal hatte Oliver Bliss, Inhaber des gleichnamigen Autohauses in Kippenheim, zur „After Season Race Party“ eingeladen. 800 Zuschauer sind zu der Benefizveranstaltung gekommen. Die besonderen „Taxifahrten“ waren – zur Freude aller Beteiligten – allesamt ausgebucht.









Die After-Race-Party in Kippenheim stand wie in den vergangenen Jahren nicht nur im Zeichen des Automobil-, genauer gesagt des Rallye-Sports. Vorrangig ging es dem Veranstalter darum, mit seinem Charity-Event Spendengelder für den Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau in Offenburg zu sammeln.