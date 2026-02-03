Benefizspiel für die Krebshilfe: Geht es um einen guten Zweck – ist Tevfik Ceylan nicht weit weg

Geht es um einen guten Zweck – ist Tevfik Ceylan nicht weit weg

Tevfik Ceylan: Nicht nur ein Top-Fußballer und Trainer, sondern auch immer für hervorragende Ideen gut. Der Aasener Spielertrainer organsiert ein besonderes Spiel an diesem Mittwochabend in Donaueschingen. Der Landesligist trifft auf die 2015er-Legendenmannschaft der DJK.







An diesem Mittwoch (19 Uhr) geht es im Freundschaftsspiel des Landesligisten SV Aasen gegen die 2015-er-Legenden der DJK Donaueschingen (Das Spiel wird in Allmendshofen ausgetragen) vor allem um eines: Um einen guten Zweck. Am Weltkrebstag werden die Erlöse des Spiels der Krebs-Nachsorgeklinik Tannheim zugute kommen. Zudem werden in der Pause zwei original unterschriebene Trikots der Fußballprofis Simone Terrode (FC Schalke 04) und Gonzalo Castro (Borussia Dortmund) versteigert. Beide spielen zusammen mit Aasens Spielertrainer Tevfik Ceylan in der ICON-League im Team The Pack.