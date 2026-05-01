Benefizlauf für Kliniken: Grundschüler aus Höllstein laufen für Schwangere

Mit dem Erlös aus einem Spendenlauf unterstützen sie die Angebote der Kliniken des Landkreises.
Der Tod mehrerer Säuglinge im Jahr 2025 in Südbaden hat viele Menschen tief erschüttert. Auch die Schüler der Grundschule Höllstein setzten sich intensiv mit den Ereignissen auseinander – insbesondere mit dem Fund eines toten Neugeborenen in Hüsingen. Aus dem Wunsch heraus, nicht tatenlos zu bleiben, organisierten sie einen Spendenlauf. Mit dem Erlös von 1400 unterstützen sie gezielt die Informationsangebote der Kliniken des Landkreises Lörrach für schwangere Frauen in Not.