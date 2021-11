2 Im Hangar könnte das geplante Konzert stattfinden. Foto: Schimkat

Ein Benefizkonzert in Villingen-Schwenningen für ein großes Ziel ist in Planung: Ein zweiter Hagelflieger für die Hagelabwehr Südwest. Und auch die nächste Gewitter-Saison will finanziert sein.















Villingen-Schwenningen - "Lassen Sie sich impfen". Dieser dringende Appell ist zur Zeit non stop zu hören und zu lesen, gerade hat das Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis die Notbremse gezogen und verwehrt ungeimpften Personen zu vielen Einrichtungen den Zutritt. So sollen die steigenden Corona- Infektionszahlen aufgehalten werden. Da könnte man den Bogen zur wieder erwarteten Unwettersaison ab Mai/Juni im kommenden Jahr spannen und an die wieder aufsteigenden Hagelflieger denken, die die Gewitterwolken mit Silberjodid impfen, um große Hagelschäden zu vermeiden. Und damit wäre man bei einem anvisierten Benefizkonzert zugunsten des ehrenamtlich geführten Vereins Hagelabwehr Südwest angekommen, der Verein, der in jedem Jahr mit einem Kraftakt den Hagelflieger finanziert.

Zweiter Hagelflieger wird nötig

130 000 Euro pro Saison sind kein Pappenstiel. Schon gar nicht, wenn es sich mehr und mehr herauskristallisiert, dass ein zweiter Hagelflieger notwendig sein wird, um weitere Gemeinden, die dem Verein beigetreten sind und noch beitreten wollen, zu schützen.

Nachdem die Freie Mitarbeiterin des Schwarzwälder Boten den Auftrag erhalten hatte, sich etwas näher mit der Arbeit des Hagelfliegers und seiner Piloten zu beschäftigen und festgestellt hatte, dass ihre Ahnung so gering war wie die von vielen Bürgern, befasste sie sich mit der Thematik. Sie durfte sogar einmal mit dem Hagelflieger mitfliegen – natürlich nicht während eines Einsatzes – und war von der Wirksamkeit des "Impfens von Gewitterwolken" überzeugt, aber auch davon, dass jeder zusätzliche Euro dem Verein helfen könnte, die Bevölkerung vor größeren Hagelschäden zu schützen.

Idee für Benefizkonzert kommt auf

Da kam die Idee eines Benefizkonzerts. 2019 hatte es schon einmal ein Konzert in der Bierakademie gegeben, doch es sollte schon etwas Größeres sein, am besten am Flugplatz Schwenningen, und dann auch noch im Hangar.

Werner Müller, Gitarrist der zehnköpfigen charismatischen Band "Soul Machine", die mit Soul-, Funk und Blues begeistert, sah sich im Hangar mal um. Und da eine Einzelperson ein größeres Event nicht alleine stemmen kann, traf sich am Flugplatz mit Mustafa Özbek, Vorsitzender der SFG Sportfliegergruppe, und Holger Miconi, Hagelflieger-Pilot. Der Hangar sei "cool" meinte Werner Müller, aber anspruchsvoll von der Beschallung her gesehen. Mustafa zeigte sich überrascht auf die Bitte, den Veranstalter zu geben für ein Benefiz-Konzert – da sollte die Hagelabwehr schon mitmachen, meinte er, fand die Idee aber nicht schlecht. Ein zweites Treffen wurde ausgemacht. Da war die Runde schon größer: Peter Hellstern, erster Vorsitzender der Hagelabwehr Südwest, war gekommen, sowie Ralf Rösch und Siegfried Herner vom SFG.

Hellstern zeigte sich angetan, mitzumachen, Özbeck erklärte, er müsse aber auch die Abteilungen der Segelflieger und Fallschirmspringer, die noch ahnungslos seien, einbeziehen, und alle Augen richteten sich auf Werner Müller, der seitdem auf Terminsuche für Soulmachine ist, denn zehn Musiker sollten am gleichen Tag Zeit haben, an einem Samstag oder Sonntag sollte es auch noch sein, und nicht unbedingt, während es am Himmel kracht, denn dann wäre der Hagelflieger im Einsatz und könne nicht vor dem Hangar stehen.

Rahmenprogramm, Werbung, Catering, die Liste ist lang, aber es könnte eine tolle Sache werden und dem Hagelfliegerverein zusätzliche Euros – für die Finanzierung der nächsten Saison oder den zweiten Hagelflieger – einbringen, und vielleicht sogar neue Mitglieder...