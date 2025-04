Eine mitreißende Bigband-Matinée zugunsten der Bürgerstiftung VS – darauf können sich die Besucher beim „Bigband Summit“ am 18. Mai freuen. Bei dem Benefizkonzert in der Neuen Tonhalle in Villingen tritt neben der Doubletown Bigband VS auch die Porsche Bigband aus Stuttgart-Zuffenhausen auf.

Ein besonderes Konzert erwartet alle Musikfreunde am Sonntag, 18. Mai, um 11 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen.

Beim „Bigband Summit 2025“ präsentieren sich mit der in der Region bekannten Doubletown Bigband VS unter der Leitung von Matthias Jakob und der Porsche Bigband aus Stuttgart-Zuffenhausen zwei Formationen, die in der Jazz-Hochburg Villingen nicht nur ihre musikalische Leidenschaft zelebrieren, sondern sich auch in den Dienst der guten Sache stellen.

Lesen Sie auch

Denn: Der Erlös des Benefizkonzerts kommt der Bürgerstiftung VS zugute, die damit gemeinnützige Projekte aus dem sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich in der Doppelstadt fördert.

Schülerband zum Auftakt

Mit dabei sind die Sängerin der Doubletown Bigband VS, Jacqueline Wolf, und Samir Jakubovic für die Porsche Bigband. Zum Auftakt wird die Bigband des Gymnasiums am Hoptbühl spielen. „Das ist ein tolles Format“, freut sich Rudolf Reim, erster Vorsitzender des Fördervereins der Bürgerstiftung VS, auf das anstehende Konzert.

Groß ist die Freude auch bei Matthias Fellhauer, Vorsitzender der Doubletown Bigband VS, dass die Musiker aus Zuffenhausen für das Benefiz-Event gewonnen werden konnten. Der Kontakt sei über ein Bandmitglied zustande gekommen. Die Band – eine Musikgemeinschaft aus Porsche-Mitarbeitern – feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und spielt anlässlich dessen Benefizkonzerte in ganz Deutschland. Damit fügt sich die Band perfekt in das Konzept des „Bigband Summits“ ein. Unter der Leitung des Profi-Schlagzeugers Meinhard „Obi“ Jenne besteht die Band momentan aus 31 Instrumentalisten und einem Sänger. Die Musiker kommen aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens und proben ausschließlich in ihrer Freizeit.

Feste Größe in VS

Die 2001 gegründete Doubletown Bigband VS ist eine feste Größe im kulturellen Leben der Doppelstadt. Ihr langjähriger Bandleader, Musiklehrer und Musiker Matthias Jakob versteht es in den wöchentlichen Proben immer wieder, die rund 20 ambitionierten Amateurmusiker zu motivieren und die Formation stetig zu verbessern.

So viel kann Matthias Fellhauer schon mal verraten: Die Doubletown Bigband VS wird von Swing, über Blues, Latin, Funk und Jazz verschiedene Stücke zu Gehör bringen. Und er verspricht auch, dass das rund zweistündige Programm für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten hat.

Der Vorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es zum Preis von 19 Euro (ermäßigt 9,50) über das Vibus Ticketportal sowie bei den üblichen Vorverkaufstellen. Der Einlass beginnt bereits ab 10 Uhr.