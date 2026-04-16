Benefizkonzert in Schwenningen: The Lion Sleeps Tonight geht weiter

Jugendblasorchester trifft auf Musikhochschul-Studenten: Am 9. Mai steigt in der Neckarhalle das vierte Benefizkonzert „The Lion Sleeps Tonight“. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.
Geballte Musik-Kompetenz auf einen Schlag gibt es seit Jahren unter dem Titel „The Lion Sleeps Tonight“. Den Titel des Ohrwurms haben sich die Macher einer Jugendkonzertreihe für ihr Event entliehen, das bereits 2019, 2022 und 2024 die Zuhörer entzückte. Jetzt, zwei weitere Jahre später soll es wieder soweit sein: Am Samstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr, geht die Reihe in der Neckarhalle in Schwenningen in die vierte Runde.