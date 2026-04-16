Benefizkonzert in Schwenningen: The Lion Sleeps Tonight geht weiter

Jugendblasorchester trifft auf Musikhochschul-Studenten: Am 9. Mai steigt in der Neckarhalle das vierte Benefizkonzert „The Lion Sleeps Tonight“. Der Erlös fließt in die Jugendarbeit.

Geballte Musik-Kompetenz auf einen Schlag gibt es seit Jahren unter dem Titel „The Lion Sleeps Tonight“. Den Titel des Ohrwurms haben sich die Macher einer Jugendkonzertreihe für ihr Event entliehen, das bereits 2019, 2022 und 2024 die Zuhörer entzückte. Jetzt, zwei weitere Jahre später soll es wieder soweit sein: Am Samstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr, geht die Reihe in der Neckarhalle in Schwenningen in die vierte Runde.

Dass es bei dieser Gelegenheit mächtig was auf die Ohren gibt, liegt auf der Hand für all jene, die einen Blick in die Reihen der Beteiligten werfen: Das Jugendblasorchester der Stadtmusik Schwenningen tut sich zusammen mit Studenten der Musikhochschule Trossingen. Unterstützt wird die Reihe nicht nur von der Musikhochschule Trossingen, sondern auch vom Lions-Club Schwenningen. Und der will damit, ganz klar: Gutes tun. „Der Erlös dieser Benefizveranstaltung kommt unserer Jugendarbeit zugute“, lässt der Stadtmusik-Vorsitzender Sebastian Grießhaber denn auch wissen.

Unsere Empfehlung für Sie Jahreskonzert in der Neckarhalle So stark präsentiert sich die Stadtmusik Überaus gut gefüllt mit einem vor gespannter Erwartung auf die Ereignisse geradezu vibrierenden Publikum zeigte sich die Neckarhalle beim Jahreskonzert der Stadtmusik Schwenningen.

„Unter dem Eventtitel „The Lion Sleeps Tonight“ versammelt der Lions Club Schwenningen verschiedene Musiker zu einem atemberaubenden Konzert der Extraklasse“, ist im Programmflyer vorab zu lesen.

Seitens der Musikhochschule wird Jeanette Kessler an der Klarinette zu hören sein, Philipp Klein an der Posaune, Nils Rapp am Schlagzeug, Sara Schmidle an der Trompete und David Steiner am Saxophon. „Für die jungen Musiker ist die Zusammenarbeit mit den Studierenden der Trossinger Musikhochschule Motivation, Freude und Ansporn zugleich“, freut man sich auf Vereinsseite. Und auch die Lions haben in dem Konzept „ihr“ Format gefunden, schließlich liegt dem Schwenninger Club vor allem die Kulturförderung, „explizit für junge Menschen“ am Herzen.

So kann man dabei sein

Tickets

Eintrittskarten kosten für Erwachsene an der Abendkasse zwölf, im Vorverkauf zehn Euro, Fördermitglieder oder Schüler bezahlen lediglich fünf Euro. Der Kartenvorverkauf läuft in der Geschäftsstelle der Stadtmusik Schwenningen, Johannesstraße 53, Telefon 07720/82 23 31. Ferner gibt es Konzertkarten bei allen städtischen Vorverkaufsstellen und per Mail an karten@stadtmusik-schwenningen.de.