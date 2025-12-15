Benefizkonzert in Nagold: Zarte Klänge in magischer Szenerie

Das Konzert zugunsten des Nagolder Hospizes erwies sich als Publikumsmagnet. In der bezaubernd beleuchteten Stadtkirche erlebten die Zuhörer das Wunder der Heiligen Nacht.
Die wohltätigen Veranstaltungen des Fördervereins Stationäres Hospizes Region Nagold finden seit 2011 regelmäßig in der Adventszeit statt. In diesem Jahr saß die Vereinsvorsitzende und treibende Kraft der Hospiz-Initiative Barbara Fischer als Rekonvaleszentin in den dicht gefüllten Publikumsreihen, die Organisation des Konzerts übernahm die zweite Vorsitzende Bärbel Reichert-Fehrenbach zusammen mit Jutta Palzhoff und Mechthild Roos.