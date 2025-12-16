Benefizkonzert in Nagold: TonArt stellt seine Vorzüge unter Beweis

In der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus in Nagold gab es keinen freien Sitzplatz mehr. Anlass war das Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Förderkreises Organo.

Das vokal-instrumentale Ensemble TonArt gründeten 2008 Irene und Thomas Breitling. Aus dem ursprünglich bescheidenen Frauen-Terzett erwuchs im Laufe der Jahre eine 14-köpfige, gemischte Formation, derer Popularität ständig zunimmt. Jeden Monat reisen die Sänger und Sängerinnen (die oft auch das Instrumentenspiel beherrschen) aus vielen Ecken Deutschlands, aus Wien und aus Bologna nach Hochdorf (dem Stammsitz von TonArt) an, um unter der Leitung von Thomas Breitling ein neues Konzertprogramm einzustudieren.

Nachdem TonArt seine diesjährige Adventsandacht in der heimischen Michaeliskirche erfolgreich gestaltete, begeisterten die passionierten Musiker auch das Nagolder Publikum mit einer Melange aus geistlicher und weltlicher Musik.

In unterschiedlichen Besetzungen stellte TonArt seine Vorzüge so eindrucksvoll unter Beweis, dass die Zuhörer mehrere Beiträge – um nur das a capella gesungene „Übers Gebirg Maria geht“ und „Coventry Carol“ für Frauenchor zu nennen – im Stillsitzen würdigten. Dieselbe Ruhe herrschte auch nach den uralten und allbekannten Liedern „Ich steh’ an Deiner Krippen her“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“.

Zuhörer genießen zunächst schweigend

Schweigend kosteten die Zuhörer die Schönheit der transparenten, teils sonoren, teils leise gehauchten Vielstimmigkeit von Johannes Eccard und Robert Croo (beide 16. Jahrhundert) aus. Mit heftigem Beifall hingegen reagierte das Publikum sowohl auf die feministisch betonten Protestsongs „Frau Weihnachtsmann“ und „What happens when a Woman“ als auch auf das rockige „Herbei, o ihr Gläubigen“ und die instrumentalen Zwischenspiele („Hark! The Herald Angels Sing“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und „Pastorale“ von Arcangelo Corelli).

Freudige Offenheit der gut geschulten Stimmen, instrumentale Begabungen, angeborene Musikalität und Vielfalt der Emotionen bilden das Grundkapital von TonArt, aus dem der künstlerische Leiter Thomas Breitling seine innovativen Ideen schöpft und niveauvolle Interpretationen kreiert.

Zum Abschluss stimmen alle ein

Bevor alle Anwesenden den Kanon „Magnificat“ (Taizé) zum Konzertabschluss einstimmten, bedankte sich die Organistin Waltraud Götz bei TonArt für die Gestaltung der Adventsandacht und für die Unterstützung bei der Hilfsaktion des Fördervereins Organo. Die neue Orgel sei auf Spendengelder angewiesen, also trugen die Konzertbesucher ihren Anteil gerne bei.