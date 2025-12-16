Benefizkonzert in Nagold: TonArt stellt seine Vorzüge unter Beweis

In der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus in Nagold gab es keinen freien Sitzplatz mehr. Anlass war das Wohltätigkeitskonzert zugunsten des Förderkreises Organo.
Das vokal-instrumentale Ensemble TonArt gründeten 2008 Irene und Thomas Breitling. Aus dem ursprünglich bescheidenen Frauen-Terzett erwuchs im Laufe der Jahre eine 14-köpfige, gemischte Formation, derer Popularität ständig zunimmt. Jeden Monat reisen die Sänger und Sängerinnen (die oft auch das Instrumentenspiel beherrschen) aus vielen Ecken Deutschlands, aus Wien und aus Bologna nach Hochdorf (dem Stammsitz von TonArt) an, um unter der Leitung von Thomas Breitling ein neues Konzertprogramm einzustudieren.